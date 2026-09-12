«Ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός»: Ξεσπά ο Πεζεσκιάν για τις φήμες που αφορούν την υγεία του – Το τετ-α-τετ με τον Μόντι στους BRICS

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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη εν μέσω καταιγιστικών περιφερειακών εξελίξεων, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έσπασε τη σιωπή του για την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή διπλωματικά μηνύματα προς τη Δύση από το Νέο Δελχί.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS, ο Ιρανός ηγέτης εξήρε τη στρατηγική σχέση της Τεχεράνης με την Ινδία, χαρακτηρίζοντας τις διμερείς επαφές ως «ανάχωμα» απέναντι στον αυταρχισμό.

«Ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός, κάνει τη δουλειά του»

Απαντώντας στις έντονες φήμες και τα σενάρια που περιβάλλουν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι είναι ζωντανός και εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του.

«Οι ΗΠΑ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους περισσότερους από τους ηγέτες μας. Ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός, κάνει τη δουλειά του. Η Αμερική δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον Μοτζτάμπά. Γι’ αυτό διαδίδουν προπαγάνδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν αφότου οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις τον περασμένο Φεβρουάριο σκότωσαν τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και τα περισσότερα μέλη της άμεσης οικογένειάς του.



Έκτοτε, ωστόσο, ο Μοτζτάμπα παραμένει απών από τη δημόσια σφαίρα, χωρίς να έχει εμφανιστεί ή ακουστεί.

Δημοσιεύματα και φήμες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κώμα και έχει τραυματιστεί σοβαρά μετά τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ο Μοτζτάμπα έχει παραμορφωθεί.

Αν και οι λεπτομέρειες για την τοποθεσία και την κατάστασή του είναι ελάχιστες, Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Μοτζτάμπα βρίσκεται πιθανότατα σε μυστικό καταφύγιο, με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο.

Το στιγμιότυπο που έγινε viral και οι σχέσεις με τον Μόντι

Καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Δελχί, μια χαρακτηριστική φωτογραφία τράβηξε τα βλέμματα: αυτή που απεικονίζει τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να περπατά χέρι-χέρι με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σχολιάζοντας την πολυσυζητημένη εικόνα στο India Today, ο Πεζεσκιάν την περιέγραψε ως δείγμα των όλο και πιο στενών δεσμών με τον Μόντι.

«Οι σχέσεις μας με τον πρωθυπουργό Μόντι, από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, γίνονται όλο και καλύτερες», σημείωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στη διευθύντρια διεθνών ειδήσεων του δικτύου, Γκίτα Μοχάν.

Την Παρασκευή, ο Ναρέντρα Μόντι εθεάθη να κρατά το χέρι του Ιρανού Προέδρου καθώς εισέρχονταν στον χώρο του Επιχειρηματικού Φόρουμ των BRICS. Δίπλα τους βρίσκονταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.

Η επίσκεψη του Πεζεσκιάν στην Ινδία για τη Σύνοδο των BRICS είναι η πρώτη του αφότου ανέλαβε την προεδρία το 2024.

Πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ξαναρχίσει τις εκατέρωθεν επιθέσεις, έπειτα από μια σύντομη παύση των εχθροπραξιών κατά το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου.

H.E. Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, was received by Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Bharat Mandapam in New Delhi to attend the 18th BRICS Summit. pic.twitter.com/L3Zp9qjyGp — Iran in India (@Iran_in_India) September 12, 2026



Παρά τη σύγκρουση, η Ινδία διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατηγικούς και εμπορικούς δεσμούς με τις χώρες του Περσικού Κόλπου — οι περισσότερες από τις οποίες έχουν δεχθεί επιθέσεις από την Τεχεράνη.

Ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι το Ιράν εργάζεται καθημερινά για την ενίσχυση των δεσμών με την Ινδία, αξιοποιώντας τους μακροχρόνιους πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών.

«Η Ινδία και το Ιράν μοιράζονται βαθιούς πολιτιστικούς δεσμούς και μια μακρά ιστορία. Αυτό είναι κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ με τον χρόνο», τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και Νέου Δελχί θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του «αυξανόμενου ολοκληρωτισμού» στον κόσμο — μια έμμεση αιχμή κατά των ΗΠΑ.