Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της «Ελληνικό Μετρό» Χρήστος Καραδήμας

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Ο πρόεδρος της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστος Καραδήμας, υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Καθήκοντα μεταβατικού προέδρου αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος.

Η αποχώρηση του Χρήστου Καραδήμα καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία κάτοικοι της Κυψέλης ασκούν πιέσεις προς την «Ελληνικό Μετρό» σχετικά με προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 πολυκατοικίες από τις δονήσεις κατά τη λειτουργία του μετροπόντικα.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι πλέον τίθεται ζήτημα στατικότητας των κτηρίων και έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, ζητώντας την ανάληψη ευθυνών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η έκθεση για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη

Κατά την τελευταία έκτακτη ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, εκπροσωπώντας την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, προσκόμισε έκθεση καθηγητών του Πολυτεχνείου.

Στην έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη να πραγματοποιηθούν άμεσα στατικές μελέτες στις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης κατηγόρησε το υπουργείο και την «Ελληνικό Μετρό» για παλινωδίες και αντιφάσεις στον χειρισμό του ζητήματος.