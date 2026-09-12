Κούσνερ για Ουκρανία: Ανακοινώσεις για «νέα στάδια» στις διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες – Το εδαφικό το μεγάλο αγκάθι

Την εκτίμηση ότι «σε μερικές εβδομάδες» ενδέχεται να υπάρξουν ανακοινώσεις για «νέα στάδια» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Νέα «στάδια» και «ιδέες» στις διαπραγματεύσεις

«Ελπίζω πραγματικά να μπορώ να ανακοινώσω σε μερικές εβδομάδες ποια θα είναι τα επόμενα στάδια. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν δρόμο που θα οδηγεί προς τα εμπρός», είπε ο Κούσνερ στο φόρουμ Yalta European Strategy που φιλοξενείται στο Κίεβο.

Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, αλλά τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα Σάββατο.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκαν ξανά στη Μόσχα και μετά, για πρώτη φορά, στο Κίεβο, προκειμένου να δώσουν μια νέα ώθηση στη διπλωματική διαδικασία για το τέλος του πολέμου.

Ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, χαρακτήρισε τις επαφές αυτές επιτυχείς: «Οδήγησαν σε νέες ιδέες που ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης τριμερούς συνάντησης. Εργαζόμαστε για τη διοργάνωσή της, και αυτό, νομίζω, ήταν ένας από τους κύριους στόχους».



«Πρόκειται για πολυσύνθετα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε πρόοδο. Νομίζω ότι η δέσμευση των δύο πλευρών ήταν πολύ εποικοδομητική και θετική», πρόσθεσε.

Επιστροφή και ελπίδες

Ο Κούσνερ, εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο.

«Θα πολύ ήθελα να επιστρέψω στο Κίεβο. Θα επιστρέψουμε όταν υπάρχει κάτι για να συζητήσουμε και όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το γεγονός ότι δεν είμαστε φυσικά εκεί δεν μας εμποδίζει να εστιάζουμε σε αυτό το ζήτημα και να το κρατάμε υπό έλεγχο», δήλωσε.

«Και όταν η παρουσία μας είναι απαραίτητη εκεί, θα είμαστε εκεί εκατό τοις εκατό. Αν όλα εξαρτώνταν μόνο από εμάς και επρόκειτο για ευχαρίστηση, θα πηγαίναμε και θα μέναμε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλώς προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα το γρηγορότερο δυνατό».

Τα εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι πλέον διατεθειμένος να βρεθεί μια λύση στη σύρραξη. Ωστόσο, η δήλωση αυτή πάντως προκάλεσε γέλια στην αίθουσα όπου φιλοξενείται το συνέδριο.

Σχολιάζοντας τις συνομιλίες που είχε στο Κίεβο και τη Μόσχα από κοινού με τον έτερο απεσταλμένο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ υπογράμμισε ότι το δυσκολότερο πρόβλημα που παρακωλύει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων είναι το εδαφικό καθεστώς.

Ο Κούσνερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό αυτό προφανώς εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης, και η κατάσταση εκεί είναι πολύ δυναμική… Επομένως, τα εδάφη θα παραμείνουν το κύριο ζήτημα. Και εκεί είναι που οι θέσεις των μερών εξακολουθούν να αποκλίνουν».

«Από την ουκρανική σκοπιά, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιγράψει τη θέση του σχετικά με το τι θέλει να πετύχει. Εάν η Ουκρανία είχε συμφωνήσει να μετακινηθεί σε αυτή τη γραμμή, τότε προφανώς θα είχαμε έτοιμη την υπόλοιπη συμφωνία», σημείωσε.

«Αλλά η Ουκρανία δεν το θέλει αυτό τώρα. Και το δικό μας καθήκον ως διαμεσολαβητής είναι να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βρούμε μια δημιουργική λύση που δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της, θα τη βοηθήσει να πετύχει τον στόχο της και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να πείσουμε τη Ρωσία να τερματίσει τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

«Και αυτό με τρόπο που θα επιτρέψει και στις δύο πλευρές να προχωρήσουν μπροστά σε ένα πλαίσιο στο οποίο αυτό δεν θα συμβεί ξανά».

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να «εστιάσει τις προσπάθειές της όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό που μπορεί πραγματικά να πας την κατάσταση μπροστά», αποφεύγοντας την εμπλοκή σε «διπλωματία της επίδειξης».

Πολλοί κύκλοι διαπραγματεύσεων πέρυσι κατέληξαν μόνο στην ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Και οι δύο χώρες παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, με τις συζητήσεις να σκοντάφτουν, μεταξύ άλλων, στο θέμα των εδαφών που είναι εν μέρει υπό ρωσική κατοχή και η Ρωσία επιδιώκει την προσάρτησή τους.

Τριμερής συνάντηση

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελβετία, την Τουρκία ή άλλη χώρα, εκφράζοντας την επιθυμία του Κιέβου αυτή να πραγματοποιηθεί εντός του φθινοπώρου, εάν είναι δυνατόν ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ότι η Ουάσινγκτον βλέπει μια ευκαιρία τις επόμενες εβδομάδες για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την επανέναρξη των συνομιλιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά».

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ουσιαστικές, πολύ ειλικρινείς και εποικοδομητικές».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της και απαίτησε την εξάλειψη των «βαθύτερων αιτίων» της σύγκρουσης — εμμένοντας δηλαδή στις αξιώσεις του Κρεμλίνου για τερματισμό των φιλοδοξιών της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και απαιτώντας την αποστρατιωτικοποίηση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων, όρους που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Radio Liberty