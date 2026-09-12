Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του τραγουδιστή – Την Δευτέρα η κηδεία

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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του, ανακοινώνοντας ότι η σορός του θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως τη χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 19:30 και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Παράλληλα, η οικογένεια ζητεί, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση: αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»