Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του τραγουδιστή – Την Δευτέρα η κηδεία

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου θα πραγματοποιηθεί «λαϊκή αγρύπνια». Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας για «λαϊκή αγρύπνια» από τις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητεί από όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του, ανακοινώνοντας ότι η σορός του θα βρίσκεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως τη χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 19:30 και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Παράλληλα, η οικογένεια ζητεί, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρύπνια”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση: αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ