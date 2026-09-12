Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα – Επιχειρούν και τρία ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:30 και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας, ο οποίος διέθεσε μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.