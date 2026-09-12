Κόνιτσα: Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα – Επιχειρούν και τρία ελικόπτερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή του Δήμου Κόνιτσας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Στην περιοχή επιχείρησαν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν τρία ελικόπτερα.
  • Στην κατάσβεση συνέδραμε και ο Δήμος Κόνιτσας με μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε καταγραφεί κεραυνική δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:30 και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας, ο οποίος διέθεσε μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

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