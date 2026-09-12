Ουκρανία: Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα με δεκάδες νεκρούς και 96 τραυματίες – Οργή Ζελένσκι για την αδράνεια της Δύσης

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Ένα από τα πλέον φονικά και εκτεταμένα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, αφήνοντας πίσω της δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές.

Η σφοδρότητα των πληγμάτων κατά αστικών κέντρων και δικτύων μεταφορών προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση του Κιέβου, το οποίο εγκαλεί εκ νέου τις δυτικές δυνάμεις για ανεπαρκή απάντηση απέναντι στην κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Σφυροκόπημα σε Οδησσό και σιδηροδρομικό δίκτυο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 96 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά το τελευταίο 24ωρο, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε μαζική νυχτερινή επιδρομή με πυραύλους και drones, βάζοντας στο στόχαστρο την περιφέρεια της Οδησσού, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στις 12 Σεπτεμβρίου.

Αντιδρώντας στο νέο κύμα επιθέσεων, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι σημείωσε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο X: «Οι πόλεις και οι κοινότητές μας βρίσκονται υπό σχεδόν συνεχόμενη επίθεση από χθες το βράδυ. Οι υπερασπιστές μας έχουν καταρρίψει περισσότερους από 200 εναέριους στόχους μόνο από την αρχή αυτής της ημέρας, αλλά δυστυχώς όχι όλους. Και όταν οι Ρώσοι μετατρέπουν τόσο απροκάλυπτα απλούς ανθρώπους σε στόχους των τρομοκρατικών τους επιθέσεων, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η αντίδραση από τις ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο της ρωσικής κλιμάκωσης».

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σιδηροδρομικές υποδομές στο Φαστίβ της περιφέρειας Κιέβου και στο Λούτσκ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ukrzaliznytsia, Ολεξάντρ Περτσόφσκι.



Χάρη στην ενεργοποίηση προληπτικών πρωτοκόλλων εκκένωσης δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών ή προσωπικού.

Ταυτόχρονα, ο φορέας εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων διέκοψε προσωρινά τα απευθείας δρομολόγια προς το Σούμι, λόγω των εντατικοποιημένων επιθέσεων.

Οδησσός: Δεκάδες τραυματίες, ανάμεσα τους ένα βρέφος

Στην περιφέρεια της Οδησσού, τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών και ένας 17χρονος, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην πόλη. Ζημιές προκλήθηκαν σε πολυώροφη πολυκατοικία», δήλωσε ο Κίπερ καθώς γίνονταν γνωστές οι πρώτες συνέπειες του ρωσικού πλήγματος.



Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 129 επιθετικά drone διαφόρων τύπων —συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών τύπου Shahed και αεριωθούμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών— καθώς και οκτώ πυραύλους κρουζ Kalibr, έξι κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M/KN-23.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 110 στόχους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 τοποθεσίες και πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις σε ακόμα τέσσερα σημεία.



Βαρύς φόρος αίματος στις ουκρανικές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Δνείπερου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάντζα.



Στην πόλη του Δνείπερου, 1 άνθρωπος σκοτώθηκε και 19 τραυματίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν στο Κριβί Ριχ έπειτα από πλήγμα σε βιομηχανική επιχείρηση. Ένας 54χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σλαβιάνσκ, ένας στο Κραματόρσκ και ένας στη Γιασνοχίρκα.



Στη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.001 πλήγματα εναντίον 45 οικισμών της περιοχής μέσα σε μία ημέρα, συμπεριλαμβανομένων πέντε πυραυλικών επιθέσεων στην πόλη της Ζαπορίζια.



Στην περιφέρεια του Κιέβου, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 3 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, καθώς drones έπληξαν πέντε περιοχές (Μπροβαρί, Ομπούχιβ, Μπούτσα, Μπορίσπιλ και Βίσχοροντ). Ζημιές καταγράφηκαν σε 15 σημεία.



Ένας 68χρονος άνδρας σκοτώθηκε από επίθεση ρωσικού drone στην κοινότητα Μιροπίλια, στην περιφέρεια Σούμι, ενώ ένας 64χρονος τραυματίστηκε σε ξεχωριστή επίθεση drone στην κοινότητα Νοβοσλομπίντσκα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 επιθέσεις σε 25 οικισμούς με τη χρήση πυροβολικού, όλμων, FPV drones και κατευθυνόμενων βομβών.

Παράλληλα, ένας 32χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση στην πόλη του Χαρκόβου, ενώ ένας 19χρονος τραυματίστηκε σε άλλο σημείο της περιφέρειας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες και drones διαφόρων τύπων.



Στην περιφέρεια της Χερσώνας, 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές καθώς και σε κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές. Ζημιές υπέστησαν 15 πολυκατοικίες, καταστήματα, ένα πρατήριο καυσίμων, ένα συνεργείο οχημάτων, ένα ασθενοφόρο και ιδιωτικά οχήματα.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Kyiv Indepedent