Γιώργος Μαζωνάκης: Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι – Πρόλαβαν και καθάρισαν τον χώρο

Νέα στοιχεία σχετικά με όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκύπτουν από φωτογραφίες που ελήφθησαν από το εσωτερικό του χώρου και από τις καταθέσεις εργαζομένων και διασωστών του ΕΚΑΒ.

Τις φωτογραφίες, οι οποίες φέρεται να ελήφθησαν λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, παρουσίασε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα». Σε αυτές αποτυπώνεται η κατάσταση που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο ιατρείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα.

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται αφορά τον καθαρισμό του δωματίου και, κυρίως, τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε.

Η γραμματέας του ιατρείου, αναφερόμενη στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, δήλωσε: «Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορευόταν ή όχι να ακουμπήσουν κάτι στον χώρο».

Από την πλευρά της, νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι για την καθαριότητα του χώρου ασχολήθηκαν εκείνη και ακόμη μία νοσηλεύτρια.

«Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας εκάστοτε ασθενούς», ανέφερε.

Το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός αποτελεί, ωστόσο, ζήτημα που χρήζει διερεύνησης, καθώς πρέπει να αποσαφηνιστεί σε ποιο στάδιο των γεγονότων έγινε.

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Τι κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν έφτασαν στο ιατρείο, εντόπισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι, χωρίς σφυγμό. Όπως προκύπτει από την κατάθεση διασώστριας, στον χώρο βρισκόταν άτομο που δήλωσε ότι ήταν παθολόγος του ιατρείου και πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ.

Η διασώστρια κατέθεσε:

«Άμεσα πήγαμε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο, το οποίο μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του συγκεκριμένου ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Ο ιατρός επίσης μας ενημέρωσε ότι ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο για μία θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει, και ότι πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή».

Οι διασώστες, κατά την άφιξή τους, δεν εντόπισαν αίμα στο δωμάτιο, ενώ το μηχάνημα που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης δεν βρισκόταν σε λειτουργία.

Τα ευρήματα από την αστυνομική έρευνα

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο εντοπίστηκαν ορισμένα ευρήματα, τα οποία έχουν καταγραφεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

Κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας στο υφασμάτινο κάλυμμα του αριστερού μαξιλαριού του καναπέ.

στο υφασμάτινο κάλυμμα του αριστερού μαξιλαριού του καναπέ. Κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας στο υφασμάτινο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού του καναπέ.

στο υφασμάτινο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού του καναπέ. Ίχνη διάχυτης ουσίας καφέ χρώματος στο κάλυμμα του καναπέ.

στο κάλυμμα του καναπέ. Ένα κομμάτι γάζας.

Η φύση και η προέλευση των ουσιών που καταγράφηκαν στα υφασμάτινα καλύμματα αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται για αίμα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν το χρονολόγιο των γεγονότων, καθώς και το πότε ακριβώς καθαρίστηκε ο χώρος σε σχέση με την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και την άφιξη του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.