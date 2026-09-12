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Paris Match: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και οι «γκρίζες ζώνες» στις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα

Εκτενές αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού Paris Match αναφέρεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, μιας ιατρικής πράξης που προωθείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως μέθοδος αντιγήρανσης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει αντιφάσεις στις καταθέσεις των γιατρών.

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Διεθνή Νέα

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτενές αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού Paris Match στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εστιάζει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα.
  • Ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με αντιφάσεις στις καταθέσεις των γιατρών για την έναρξη της θεραπείας.
  • «Η υπόθεση αυτή έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ιδιωτικές κλινικές που προσφέρουν αυτό το είδος αμφιλεγόμενης μεθόδου» αναφέρει ενδεικτικά το δημοσίευμα.

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Στο θάνατο ενός «πραγματικού αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής», του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρεται εκτενές αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού Paris Match το οποίο εστιάζει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για τις θεραπείες αντιγήρανσης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα. Στο δημοσίευμα έχει κάνει δηλώσεις και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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Paris Match: Η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος… αντιγήρανσης

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Όπως επισημαίνεται, η μέθοδος αποτελεί ιατρική πράξη που εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια προωθείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως μέθοδος αντιγήρανσης.

Το περιοδικό αναδεικνύει παράλληλα τις εξελίξεις της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι δύο γιατροί που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο υποστήριξαν αρχικά πως ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, φαίνεται να υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, καθώς η θεραπεία φέρεται να είχε ήδη αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

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Η αμφιλεγόμενη μέθοδος και οι κανόνες των ιδιωτικών κλινικών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων που προσφέρουν ανάλογες θεραπείες στην Ελλάδα. «Η υπόθεση αυτή έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ιδιωτικές κλινικές που προσφέρουν αυτό το είδος αμφιλεγόμενης μεθόδου» αναφέρει ενδεικτικά το δημοσίευμα. Παράλληλα, αξιωματούχοι του χώρου της Υγείας επισημαίνουν στο δημοσίευμα ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και νοσοκομειακή υποστήριξη.

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