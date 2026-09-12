Μεξικό: Εντοπίστηκε κρυφή «φάρμα» κρυπτονομισμάτων στα βουνά που χρηματοδοτεί τα καρτέλ – Ξεπλένουν εκατομμύρια μέσω bitcoin

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Μια απρόσμενη ανακάλυψη στις απόκρημνες ορεινές περιοχές του Μεξικού φέρνει στο φως τις νέες, εξαιρετικά εξελιγμένες μεθόδους που επιστρατεύουν τα καρτέλ ναρκωτικών για τη νομιμοποίηση των εγκληματικών τους εσόδων, αξιοποιώντας την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων.

Η παράνομη «φάρμα»

Φωλιασμένη στα κατάφυτα βουνά του κεντρικού Μεξικού, δίπλα σε έναν απομονωμένο χωματόδρομο, η παράνομη εγκατάσταση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων πέρασε αρχικά απαρατήρητη.

Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν λόγο να πλησιάσουν αρκετά ώστε να ακούσουν τον δυνατό, μηχανικό θόρυβο των υπολογιστών.

Αυτό που οδήγησε τελικά την αστυνομία στο ετοιμόρροπο κτίριο —το οποίο θεωρείται ύποπτο για εξόρυξη ψηφιακών νομισμάτων με σκοπό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος— δεν ήταν μόνο ο θόρυβος, αλλά και η τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνταν για την τροφοδοσία και την ψύξη εκατοντάδων εξειδικευμένων υπολογιστικών μονάδων.

Η κατανάλωση αυτή ξεπερνούσε κατά πολύ τις ανάγκες των μικρών κοινοτήτων που είναι διασκορπισμένες στην περιοχή Σιέρα Νόρτε της πολιτείας Πουέμπλα.

Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (crypto mining), η οποία χρησιμοποιεί ισχυρούς υπολογιστές για τη δημιουργία εικονικών περιουσιακών στοιχείων, όπως το bitcoin, αποτελεί ένα νέο μέτωπο στον αγώνα του Μεξικού κατά των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων.

Τα καρτέλ έχουν πλέον επεκτείνει τη δραστηριότητά τους πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών και τις εκβιάσεις, εισερχόμενα στον σκοτεινό κόσμο του οικονομικού εγκλήματος.

Στην Πουέμπλα, οι αρχές ανακάλυψαν 300 μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), 80 τερματικά μέσης τάσης και οκτώ δορυφορικές κεραίες — όλα διαμορφωμένα ώστε να ανταγωνίζονται εκατομμύρια άλλες μηχανές παγκοσμίως για την επίλυση αλγορίθμων και τη δημιουργία νέων, πολύτιμων κρυπτονομισμάτων.

Αν και πρόκειται για μια σχετικά μικρή εγκατάσταση σε σύγκριση με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα, είναι η τέταρτη τέτοια «φάρμα» κρυπτονομισμάτων που εντοπίζεται στην περιοχή από τις αρχές του περασμένου έτους.

«Τα καρτέλ ναρκωτικών φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα νέο επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης», δήλωσε ο Ντάβιντ Σαουσέδο, αναλυτής ασφαλείας με έδρα το Μεξικό, προσθέτοντας ότι το στήσιμο μιας τέτοιας επιχείρησης απαιτεί τεχνικές γνώσεις και την υποστήριξη μιας ισχυρής οικονομικά ομάδας, όπως ένα από τα μεγάλα καρτέλ της χώρας.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μεξικού αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη την εξέλιξη της έρευνας.

Η δωρεάν ενέργεια εκτοξεύει τα κέρδη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων υπερδιπλασιάστηκαν το 2025.

Διευθύνσεις που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα έλαβαν εκτιμώμενο ποσό 154 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 59 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων blockchain Chainalysis.

Η εταιρεία απέδωσε τη μεγάλη αυτή αύξηση κυρίως στην κατακόρυφη άνοδο των συναλλαγών που σχετίζονται με την παραβίαση διεθνών κυρώσεων.

Καθώς όλο και περισσότεροι ιδιώτες και θεσμικοί φορείς παγκοσμίως υιοθετούν τα ψηφιακά νομίσματα —οι περισσότεροι εντός των ορίων του νόμου— τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής βρίσκονται μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα μεταφορές και εξορύξεις κρυπτονομισμάτων για να ξεπλύνουν χρήμα, όπως εξήγησε ο Κάιο Μότα, ειδικός της εταιρείας για τη Λατινική Αμερική.

«Αυτές οι τοποθεσίες διαθέτουν είτε πολύ φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, είτε βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό την επιρροή του οργανωμένου εγκλήματος, με αποτέλεσμα να μπορούν να κλέβουν ρεύμα και να στήνουν μεγάλες υποδομές εξόρυξης», σημείωσε ο Μότα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί το μεγαλύτερο κόστος για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί και η διαδικασία δημιουργίας μιας μονάδας ψηφιακού νομίσματος απαιτεί πλέον περισσότερους πόρους.

Ο δείκτης Bitcoin Electricity Consumption Index του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ υπολογίζει το κόστος εξόρυξης ενός bitcoin —του πλέον διαδεδομένου κρυπτονομίσματος— σχεδόν στα 45.000 δολάρια.

Το ποσό αυτό εξακολουθεί να αφήνει σημαντικό περιθώριο κέρδους, όταν το νόμισμα πωλείται σε τρέχουσες τιμές γύρω στα 78.000 δολάρια.

«Αν έκλεβαν το ηλεκτρικό ρεύμα, το βασικό κόστος της λειτουργίας θα ήταν, λοιπόν, μηδενικό», δήλωσε ο Σαμουέλ Λεόν, ειδικός σε θέματα κλοπής ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Ιμπεροαμερικάνα του Μεξικού.

Οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν κατά πόσο η συγκεκριμένη «φάρμα» έκλεβε ρεύμα από κοντινό υδροηλεκτρικό φράγμα.

Κρυμμένοι στα πυκνά δάση της Σιέρα Νόρτε

Τα πυκνά δάση και οι διασπαρμένοι οικισμοί της Σιέρα Νόρτε αποτέλεσαν το ιδανικό καταφύγιο. Δύο κάτοικοι γειτονικών κοινοτήτων, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters διατηρώντας την ανωνυμία τους λόγω φόβου αντεκδίκησης, ανέφεραν ότι ο βόμβος ακουγόταν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

Η εγκατάσταση βρισκόταν περίπου στη διπλάσια απόσταση από το πλησιέστερο χωριό.

Τρεις ακόμα παρόμοιες εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν πέρυσι κοντά στο υδροηλεκτρικό φράγμα στα βόρεια της Πουέμπλα. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι συνεργάζονται με γειτονικές πολιτείες για να εξετάσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων κρυφών επιχειρήσεων.

Παρόμοιες έφοδοι έχουν πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης επιχείρησης εξόρυξης bitcoin στην Ταϊλάνδη που εκτεινόταν σε πέντε επαρχίες.

Σύμφωνα με τον Μότα της Chainalysis, η αυξανόμενη παγκόσμια χρήση των κρυπτονομισμάτων αναμένεται να οδηγήσει το σχετικό έγκλημα σε νέα ρεκόρ τα επόμενα χρόνια, καθώς τα ψηφιακά νομίσματα γίνονται πιο προσβάσιμα, την ίδια ώρα που οι αρχές βελτιώνουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τις διαδικτυακές συναλλαγές.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου αποκτούν πλέον πολύ καλύτερο εξοπλισμό για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα που χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα», κατέληξε.