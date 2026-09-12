Μαρινάκης: «Ο Κουτεντάκης άδειασε τον Τσίπρα» – «Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης» απαντά ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ

Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Φραγκίσκου Κουτεντάκη, στο Action24.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η διευκρίνιση Κουτεντάκη πως τα 7,5 δισ. ευρώ αφορούν ετήσιες δαπάνες και όχι το σύνολο της τετραετίας διαψεύδει την κοστολόγηση που είχε παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός και κάνει λόγο για «πολιτική εξαπάτηση».

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».

«Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν» απαντά ο Κουτεντάκης

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η απάντηση από τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, ο οποίος κατηγορεί τους «μαθητευόμενους κοστολόγους της Ν.Δ.» ότι «αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης».

Και υπογραμμίζει «Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες.».

Αναλυτικά

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών «κοστολογήσεων»: μετά την «προσωπική θέση» για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν «άδειασμα» ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες.

Όμως οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας. Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δις αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δισ.

Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα.