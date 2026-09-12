Θρήνος στον πολιτικό κόσμο: Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Σπύρος Χαλβατζής

Έφυγε νωρίτερα σήμερα από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Σπύρος Χαλβατζής σε ηλικία 79 ετών μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Ο Σπύρος Χαλβατζής διατέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο 2ο Συνέδριό της και μέχρι το 1986. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και εκλέχτηκε πρώτη φορά μέλος της στο 10ο Συνέδριο.

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, από οικογένεια αγωνιστών. Ως γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, συνελήφθη για πρώτη φορά από τη δικτατορία το 1967 και εξορίστηκε στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου, στον Ωρωπό, για να επιστρέψει και να απολυθεί τελικά από τη Γυάρο. Τον Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Γυάρο. Με την αποφυλάκισή του ήταν πάντα ταγμένος στις τάξεις του ΚΚΕ και των εργατικών αγώνων.