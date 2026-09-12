Κινηματογραφική απόδραση βαρυποινίτη στις Σέρρες: Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κινηματογραφική απόδραση ενός 41χρονου κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καθώς η Αστυνομία εντόπισε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απελευθέρωσής του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το συγκεκριμένο όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Μάλιστα, ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που εντόπισαν το αυτοκίνητο συνέλεξαν υλικό και στοιχεία, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν και να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τόσο του 41χρονου κρατουμένου όσο και των συνεργών του, οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν μέσα από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί και απειλώντας με καλάσνικοφ τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς.

Η μεταγωγή των τριών κρατουμένων στο νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρίτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Το όχημα της φυλακής έφτασε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, προκειμένου οι τρεις κρατούμενοι να μεταφερθούν στην Ψυχιατρική Κλινική.

Οι άνδρες της εξωτερικής φρουράς δεν γνώριζαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι είχαν τεθεί στο στόχαστρο μιας οργανωμένης επιχείρησης για την απελευθέρωση ενός από τους κρατουμένους.

Ένοπλοι με στολές ΟΠΚΕ και κουκούλες

Τη στιγμή που το όχημα της φυλακής βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, δύο αυτοκίνητα εμφανίστηκαν στο σημείο.

Από τα οχήματα φέρεται να βγήκαν πάνοπλοι άνδρες, οι οποίοι φορούσαν στολές που παρέπεμπαν σε άνδρες της ΟΠΚΕ και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες.

Οι δράστες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά εναντίον των ανδρών της εξωτερικής φρουράς και, κρατώντας καλάσνικοφ, τους απείλησαν προκειμένου να τους εξουδετερώσουν.

Στη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης, μάλιστα, κατάφεραν να αποσπάσουν το όπλο από έναν από τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς των φυλακών.

Άρπαξαν τον 41χρονο και εξαφανίστηκαν

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν ένας 41χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος εξέτιε ποινή στις φυλακές Νιγρίτας.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος εξέτιε ποινή για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι ένοπλοι φέρεται να τον έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής και τον πήραν μαζί τους, επιβιβάζοντάς τον σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που είχαν χρησιμοποιήσει για την επιχείρηση.

Αμέσως μετά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας τον χώρο του νοσοκομείου και παίρνοντας μαζί τους τον κρατούμενο.

Η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, με τους ενόπλους να καταφέρνουν να αιφνιδιάσουν την εξωτερική φρουρά και να απομακρυνθούν από το σημείο.

Συναγερμός στην Αστυνομία

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η απόδραση, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισαν να αναζητούν τον 41χρονο δραπέτη και τους συνεργούς του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα για τα δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαφυγής.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, με τους αστυνομικούς να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών.

Τα στοιχεία από το αυτοκίνητο στο μικροσκόπιο

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα συνέλεξαν υλικό και στοιχεία.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν και να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο και να προκύψουν στοιχεία για την ταυτότητα και την πορεία διαφυγής τους.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το δεύτερο όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Σκληρός κακοποιός ο 41χρονος

Ο 41χρονος δραπέτης χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός.

Πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος κρατούνταν στις φυλακές Νιγρίτας και εξέτιε ποινή για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις.

Μάλιστα, φέρεται να έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, σε συνδυασμό με το ποινικό παρελθόν του, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη κινητοποίηση των διωκτικών αρχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον δραπέτη ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η απόδραση.

Οι δράστες εμφανίστηκαν στον χώρο του νοσοκομείου φορώντας στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς, να τους απειλήσουν και να αποσπάσουν το όπλο από έναν εξ αυτών.

Στη συνέχεια έβγαλαν από την κλούβα τον 41χρονο κρατούμενο, τον πήραν μαζί τους και εξαφανίστηκαν με τα δύο αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον κάθε λεπτομέρεια της επιχείρησης, από την προσέγγιση των δραστών στο νοσοκομείο και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τη φρουρά, μέχρι τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά την απελευθέρωση του κρατουμένου.

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό

Παρά τον εντοπισμό του ενός οχήματος, ο 41χρονος κρατούμενος και οι συνεργοί του παραμένουν προς το παρόν ασύλληπτοι.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τους, ενώ τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αστυνομικοί αναζητούν παράλληλα το δεύτερο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση, ενώ εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον τόσο στον εντοπισμό του 41χρονου δραπέτη όσο και στην αποκάλυψη της ταυτότητας των συνεργών του, οι οποίοι κατάφεραν να οργανώσουν και να εκτελέσουν μια ένοπλη επιχείρηση απελευθέρωσης μέσα στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.