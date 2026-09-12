Γεραπετρίτης προς Τουρκία: «Αναφαίρετο το δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων»

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Η επέκταση των χωρικών υδάτων παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας τόνισε εκ νέου απευθυνόμενος στην Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, «Political», ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου εδράζεται πλήρως στις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος». Ταυτόχρονα, έστειλε εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα προς την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα. «Η επέκταση των χωρικών υδάτων παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας», διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Την ώρα που οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου συνεχίζονται, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε εκ νέου ότι «το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». «Η Ελλάδα λαμβάνει ήδη τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα προκειμένου να θωρακιστεί το εγχείρημα», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι «Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με Στρατηγική Συμφωνία– συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αμυντικής συνδρομής– ενώ η χώρα διαθέτει σειρά συμμαχιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο».

Με την επισήμανση ότι «δεν υπάρχει μέση οδός σχετικά με την ελευθερία του Δικαίου της Θάλασσας», ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε: «Έχουμε το διεθνές κύρος, το οποίο χτίσαμε ως αξιόπιστοι συνομιλητές και εταίροι».

«Στο ζήτημα της έρευνας και πόντισης καλωδίων, που συνιστά ελευθερία του Δικαίου της Θάλασσας δεν χωρεί μέση οδός. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς τίμημα, στο τέλος πληρώνει με τόκο», επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Όσον αφορά την εν εξελίξει αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε «σεβαστές τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού», υπενθυμίζοντας όμως ότι «όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις συνομιλούσαν με την Τουρκία» και πως είναι η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή που προχώρησε σε πρωτοβουλίες όπως η κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων.