Το δάγκωμα της «ΜΕΔΟΥΣΑ 15» προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία

Η διεξαγωγή της διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15/2026» στην Κρήτη, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η παρουσία γαλλικών και ιταλικών φρεγατών FREMM, σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο, στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου διασταυρώνονται τα κρισιμότερα γεωστρατηγικά συμφέροντα, η αυλαία ανοίγει για ακόμη μία φορά για μία από τις πλέον επιβλητικές και ουσιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις της περιοχής. Από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, η ευρύτερη περιοχή της νήσου Κρήτης μετατρέπεται στο πεδίο δράσης της διεθνούς διακλαδικής άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ 15/2026».

Όσοι παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΓΕΕΘΑ γνωρίζουν καλά πως η «ΜΕΔΟΥΣΑ» δεν είναι απλώς άλλη μία συνεκπαίδευση στο ημερολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ένα ηχηρό, ξεκάθαρο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και το φετινό «δάγκωμα» της Μεδούσας φαίνεται πως έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και αμηχανία στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, στην Άγκυρα, η οποία βλέπει τους σχεδιασμούς της περί «απομόνωσης» της Ελλάδας να καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος.

Η «ΜΕΔΟΥΣΑ» αποτελεί τον συμπαγή στρατιωτικό βραχίονα του ισχυρού τριμερούς άξονα μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μία συμμαχία που σφυρηλατήθηκε μέσα από τα χρόνια και επιβεβαιώθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο στην πρόσφατη Τριμερή Σύνοδο του Καΐρου. Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία έχουν αποδείξει ότι μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τακτική εναλλαγή της διοργάνωσης —με την άσκηση του 2025 να διεξάγεται στα αιγυπτιακά παράλια και την αμέσως προηγούμενη στην Ελλάδα το 2024— αποδεικνύει τη διαρκή αφοσίωση των τριών χωρών στη διατήρηση αυτού του αμυντικού αναχώματος.

Με άρωμα FREMM

Αν και ο πυρήνας της άσκησης είναι τριμερής, το ενδιαφέρον μεγάλων ναυτικών δυνάμεων της Ευρώπης να δώσουν το «παρών» επιβεβαιώνει τη βαρύτητά της. Η Γαλλία και η Ιταλία συμμετέχουν ενεργά με κορυφαίες ναυτικές μονάδες, στέλνοντας φρεγάτες τύπου FREMM. Ιδιαίτερα η παρουσία της ιταλικής φρεγάτας FREMM *Rizzo* στο πεδίο των επιχειρήσεων προσδίδει επιπλέον κύρος και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην όλη δραστηριότητα.

Παράλληλα, το γεγονός ότι χώρες όπως η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη συμμετέχουν ως παρατηρητές, καταδεικνύει ότι η «ΜΕΔΟΥΣΑ» αποτελεί πλέον πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και των Βαλκανίων.

Πλωτό φρούριο η Κρήτη

Για 10 ημέρες, η Κρήτη και οι γύρω θαλάσσιες ζώνες θα μετατραπούν σε ένα σύγχρονο πεδίο διακλαδικών επιχειρήσεων. Το ΓΕΕΘΑ έχει σχεδιάσει ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα σενάριων που περιλαμβάνουν αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες δράσεις.

Στο πεδίο θα αναπτυχθεί η αφρόκρεμα των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών:

Πολεμικό Ναυτικό: Κύριες μονάδες επιφανείας, ανάμεσά τους υπερσύγχρονες φρεγάτες, ελικοπτεροφόρα, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων πυραύλων, καθώς και υποβρύχια που θα δρουν ως «αόρατοι κυνηγοί» στα βάθη της Μεσογείου.

Κύριες μονάδες επιφανείας, ανάμεσά τους υπερσύγχρονες φρεγάτες, ελικοπτεροφόρα, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων πυραύλων, καθώς και υποβρύχια που θα δρουν ως «αόρατοι κυνηγοί» στα βάθη της Μεσογείου. Πολεμική Αεροπορία: Σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων θα εκτελούν σύνθετες αποστολές αεροπορικής υπεροχής, συνοδείας και εγγύς αεροπορικής υποστήριξης.

Σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων θα εκτελούν σύνθετες αποστολές αεροπορικής υπεροχής, συνοδείας και εγγύς αεροπορικής υποστήριξης. Στρατός Ξηράς & Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ): Χερσαία τμήματα και δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων θα εκτελέσουν αποβατικές ενέργειες, νησιωτικές ανακτήσεις και αεροκίνητες επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για έναν δοκιμασμένο, ετοιμοπόλεμο και απόλυτα εξειδικευμένο σχηματισμό, ο οποίος μέσα από συνεχείς διεθνείς συνεκπαιδεύσεις και παρουσία σε απαιτητικά μέτωπα έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία. Οι «σκιές του Αιγαίου» της ΔΕΠ είναι έτοιμες να εκτελέσουν τα πιο σύνθετα σενάρια ανορθόδοξου πολέμου, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρούνται από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός στο Καστελλόριζο

Εκείνο όμως που φαίνεται πως έχει εκτοξεύσει τον εκνευρισμό της τουρκικής ηγεσίας στα ύψη είναι η χρονική σύμπτωση των γεγονότων. Την ώρα που η «ΜΕΔΟΥΣΑ 15» θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις φρεγάτες, τα υποβρύχια και τα μαχητικά της τριμερούς συμμαχίας να «σκανάρουν» την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Κυριακή στο ακριτικό Καστελλόριζο.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για την απελευθέρωση του νησιού. Το Καστελλόριζο, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί εκ νέου στο στόχαστρο της εμπρηστικής και προκλητικής τουρκικής ρητορικής, υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην εσχατιά της ελληνικής επικράτειας, την ίδια ακριβώς στιγμή που η Ελλάδα επιδεικνύει την επιχειρησιακή της ισχύ μαζί με τους συμμάχους της, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία: Η ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, και η Αθήνα διαθέτει τόσο τη διπλωματική βαρύτητα όσο και τη στρατιωτική ισχύ να τα υπερασπιστεί.

Μηνύματα σταθερότητας

Η τακτική διεξαγωγή της «ΜΕΔΟΥΣΑΣ» αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει.

Η Άγκυρα παρακολουθεί με αμηχανία τη διαρκή εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων της Αθήνας με το Κάιρο και τη Λευκωσία, καθώς και τη συνδρομή ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Το «δάγκωμα» της Μεδούσας δεν είναι επιθετικό· είναι αποτρεπτικό. Είναι η απτή απόδειξη ότι απέναντι στην αναθεωρητική ρητορική και τις αυθαίρετες διεκδικήσεις, υπάρχει ένας ατράνταχτος τοίχος επιχειρησιακής ετοιμότητας, επαγγελματισμού και διεθνών συμμαχιών που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.