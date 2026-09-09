Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Ελιζέ: Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις, η υλοποίηση του GSI και η απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media

Με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίοι και τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου GSI, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν ακόμη για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε.