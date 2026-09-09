Γιώργος Μαζωνάκης: Επί μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον τραγουδιστή στο «Ελπίς» – Η ιδιωτική κλινική, η κλήση στο ΕΚΑΒ και η έρευνα

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Έρευνα έχει ξεκινήσει η αστυνομία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, κλιμάκιο της οποίας έχει ήδη μεταβεί στην ιδιωτική κλινική στην οδό Κορνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στην κλινική για να υποβληθεί σε μία θεραπεία, όπως είχε κάνει και πριν από ημέρες. Ωστόσο, κάποια στιγμή, ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ και ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν όλα όσα συνέβησαν στην κλινική, πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθανθεί αδιαθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, αναφέρουν ότι το ΕΚΑΒ δέχτηκε την πρώτη κλήση στις 16:21.

Στο σημείο έσπευσε ο πρώτος διασώστης, ο οποίος βρήκε τον αγαπημένο τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του. Ο διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο «Ελπίς».

Το ίδιο συνέβη και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπαθούσαν επί σχεδόν μία ώρα να τον επαναφέρουν, δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα.