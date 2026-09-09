Η συγκινητική ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Ο συνεργάτης και φίλος μας δεν είναι πια κοντά μας»

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Με μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετά ο ΣΚΑΪ τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον σταθμό τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλες μουσικές παραγωγές, με πιο πρόσφατη τη θέση του coach στο «The Voice of Greece».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος»

Στην ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την αιφνίδια απώλεια του καλλιτέχνη και τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από το «X Factor» στο «The Voice»

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ είχε ξεκινήσει τηλεοπτικά αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Το 2017 είχε καθίσει στην κριτική επιτροπή του «The X Factor 2», μαζί με τους υπόλοιπους κριτές του μουσικού talent show. Μάλιστα, ο μεγάλος νικητής εκείνης της σεζόν, Παναγιώτης Κουφογιάννης, ανήκε στην ομάδα του Μαζωνάκη.

Χρόνια αργότερα επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση του Φαλήρου μέσα από το «The Voice of Greece». Από το 2024 βρέθηκε στις χαρακτηριστικές κόκκινες καρέκλες του μουσικού διαγωνισμού ως coach, μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου.

Η παρουσία του συνεχίστηκε και στην 11η σεζόν του «The Voice» το 2025, με τον Μαζωνάκη να αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του προγράμματος και να ξεχωρίζει τόσο για τις επιλογές των διαγωνιζομένων όσο και για τις αυθόρμητες ατάκες και τις μουσικές εμφανίσεις του.

Οι μουσικές στιγμές και οι συνεργασίες στο «The Voice»

Στη διάρκεια της παρουσίας του στο talent show, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε τη σκηνή με αρκετούς καλλιτέχνες.

Στα Knockouts του 2024 είχε στο πλευρό του ως guest coach τον Apon, ενώ στα Battles συνεργάστηκε με την Kid Moxie. Με αμφότερους πραγματοποίησε και μουσικές εμφανίσεις μέσα από το πρόγραμμα.

Την επόμενη σεζόν εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, σε ιδιαίτερο act με τον Good Job Nicky, ενώ η παρουσία του παρέμενε βασικό στοιχείο της επιτυχίας του προγράμματος.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο ΣΚΑΪ είχε μεταδώσει και την εκτενή συνέντευξή του στην εκπομπή «Τετ-α-τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, στην οποία ο τραγουδιστής είχε μιλήσει για τη ζωή και την πορεία του.

Η ανακοίνωση του σταθμού αποτυπώνει έτσι όχι μόνο την απώλεια ενός καλλιτέχνη που είχε αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, αλλά και ενός ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει μέλος της τηλεοπτικής οικογένειας του ΣΚΑΪ.

«Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ».