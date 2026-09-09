Γιώργος Μαζωνάκης: Η παρέμβαση του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Δήμητρας Γαλάνη στο «Ενώπιος Ενωπίω»

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγαπούσε.

Τον Απρίλιο του 2022, ο τραγουδιστής είχε κάνει παρέμβαση στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει η Δήμητρα Γαλάνη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας με θερμά λόγια για την ερμηνεύτρια και εκφράζοντας την επιθυμία να συνεργαστούν κάποια στιγμή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Δήμητρα Γαλάνη είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά και το 2007, όταν συμμετείχαν στο ίδιο επεισόδιο της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα». Η Δήμητρα Γαλάνη είχε υποδυθεί τη «Φωτεινή», τη νέα «καφετζού» στη δισκογραφική εταιρεία ΣΟΛΦΕΖ, η οποία είχε «καημό» να γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο ήταν ερωτευμένη.

Παρακολουθώντας στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση, η Δήμητρα Γαλάνη ξέσπασε σε γέλια. «Τώρα που το ξαναβλέπω, ήταν απίστευτο. Τι κάναμε;» είπε.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Δήμητρα Γαλάνη και σε όσα εκτιμούσε στην προσωπικότητα και την καλλιτεχνική πορεία της.

«Η Δήμητρα είναι η απλοχεριά του ανθρώπου, όσον αφορά τα συναισθήματα, την ανθρωπιά της και τους νέους συνεργάτες της, στους οποίους δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη», είπε αρχικά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, επίσης, σε δύο φράσεις της Δήμητρας Γαλάνη που, όπως είχε εξηγήσει, αποτέλεσαν σημαντικά εφόδια για τον ίδιο:

«Εγώ έχω να θυμάμαι από τη Δήμητρα δύο πράγματα, τα οποία ήταν για μένα εφόδια και όπλα της ζωής μου για να συνεχίσω. Το ένα είναι ότι, όταν με είχε δει πριν από μερικά χρόνια, μου είχε πει: “Είσαι από τους καλλιτέχνες που, όταν τραγουδάς στη σκηνή, δεν μπορεί κανείς να πάρει τα μάτια του από πάνω σου”. Το δεύτερο ήταν όταν της είπα ότι έχω τα άγχη μου, τις ανασφάλειές μου και ότι νιώθω πως δεν ανήκω ούτε από εδώ ούτε από εκεί στον χώρο. Μου είπε: “Δεν χαίρεσαι που είσαι μία κατηγορία από μόνος σου;”. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν δύο όπλα που μου έδωσαν τρομερή ώθηση στη ζωή μου».

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για την καλλιτεχνική στάση της Δήμητρας Γαλάνη και τη στήριξή της στους νεότερους δημιουργούς και συνεργάτες.

«Η Δήμητρα είναι πολιτισμός για την Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται τους νέους συνεργάτες της, τους νέους ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεπούλησε την ψυχή της και την τέχνη της στη σημερινή εποχή, που είναι εύκολο πλέον να γίνει αυτό. Η εκτίμησή μου και η αγάπη μου για τη Δήμητρα δεν περιγράφονται», είχε αναφέρει.

Ακούγοντας τα λόγια του, η Δήμητρα Γαλάνη τού είπε γελώντας: «Να μου δώσεις ένα φιλί», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να απαντά αμέσως: «Ένα φιλί και μία αγκαλιά θα σου δώσω».

Η επιθυμία τους για μια συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας παρέμβασης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί κάποια στιγμή με τη Δήμητρα Γαλάνη είτε σε ένα στούντιο είτε στην ίδια σκηνή.

«Το θέλω πάρα πολύ», είχε αναφέρει, με τη Δήμητρα Γαλάνη να απαντά: «Μακάρι. Να βρούμε τι θα κάνουμε».

Η ερμηνεύτρια είχε εξηγήσει, από την πλευρά της, τι εκτιμούσε στον Γιώργο Μαζωνάκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής μουσικής συνάντησής τους.

«Αυτό που εκτιμώ βαθύτατα στον Γιώργο είναι το πόσο αυθεντικός και πραγματικός είναι και πώς παλεύει με την αλήθεια του. Αυτό είναι που με γοητεύει. Αυτό είναι που θαυμάζω σε εκείνον. Αυτό είναι που θα με φέρει κάποια στιγμή να τραγουδήσω μαζί του», είχε αναφέρει η Δήμητρα Γαλάνη.