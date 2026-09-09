Χαρά Βέρρα στο enikos.gr για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τρέμω ολόκληρη από την ώρα που το έμαθα» – Η υπόσχεση που της είχε δώσει

Ιδιαίτερα συγκινημένη η τραγουδίστρια Χαρά Βέρρα που παρακολουθεί το βίντεο της με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα που τραγούδησε τον περασμένο Ιούλιο να κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτή ήταν και η τελευταία δημόσια εμφάνιση του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).

Νάντια Ρηγάτου

Σε επικοινωνία μαζί της η τραγουδίστρια που βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μίλησε για τη συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την υπόσχεση που της είχε δώσει.

«Τρέμω ολόκληρη από την ώρα που το έμαθα, από το απόγευμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Τραγικό. Συναντηθήκαμε 16 Ιουλίου στο πανηγύρι εκεί, είχε έρθει ως πελάτης. Ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ χαρούμενος, πολύ γελαστός, πολύ. Ένιωθα σαν να γνωριζόμασταν δηλαδή χρόνια» ανέφερε αρχικά η Χαρά Βέρρα.

«Κρατάω το χαμόγελό του και τη θετική του ενέργεια» ανέφερε ακόμη η τραγουδίστρια ενώ αποκάλυψε και μία υπόσχεση που της έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Μου είχε πει ότι δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ. “Δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ Χαρά αλλά θα συνεργαστούμε σύντομα”. Αυτή τη κουβέντα μού είχε πει».