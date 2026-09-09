Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη – Είχε τραγουδήσει με τη Χαρά Βέρρα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα

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Σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε τραγουδήσει μαζί με τη Χαρά Βέρρα, ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε ηλικία 54 ετών.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί στα Καμένα Βούρλα, σε πανηγύρι που εμφανιζόταν η Χαρά Βέρρα μαζί με τους Γιάννη Τσαπρούνη και Βασίλη Σαλέα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνεται η Χαρά Βέρρα να κάθεται στο τραπέζι του Γιώργου Μαζωνάκη και να ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Υπάρχω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χαρά Βέρρα (@xaraverra)