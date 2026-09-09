Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς» – ΒΙΝΤΕΟ

Συγγενείς και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς» μετά τον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών. Στο νοσοκομείο έφτασαν οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη, οι οποίες αγκαλιάστηκαν σε κλίμα πένθους.

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Maria Mazonaki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαρύ πένθους έσπευσαν συγγενείς και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.
  • Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν στο «Ελπίς» ήταν η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της.

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Σε κλίμα βαρύ πένθους έσπευσαν συγγενείς και φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν στο «Ελπίς» ήταν η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, η οποία εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της. Σε στιγμιότυπα έξω από το νοσοκομείο, η ίδια κρατούσε το κεφάλι της, ενώ παρέμενε μαζί με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.

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