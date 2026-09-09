Γεωργιάδης για την κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν διαθέτει άδεια για πλασμαφαίρεση, ζήτησα έρευνα από τον ΙΣΑ»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, ο χώρος όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, ενώ τα ακριβή αίτια και τυχόν ευθύνες θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα.

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Πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.
  • Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας ότι «σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».
  • Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ κάλεσε τους ασθενείς «να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες».

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Στις συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα το περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι, βάσει των πρώτων πληροφοριών, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, ενώ σημείωσε ότι τα ακριβή αίτια και τυχόν ευθύνες θα διερευνηθούν μέσω της ιατροδικαστικής έρευνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιου είδους ιατρείο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, καθώς και αν υπάρχει ευθύνη και σε ποιον. Οφείλουμε, όμως, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων ανήκει στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του».

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