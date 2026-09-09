Σημείωσε, δε, ότι αν το κυβερνών κόμμα ξορκίζει το ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης, είναι γιατί διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων «ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση».

 