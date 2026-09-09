Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση εάν η ΕΛΑΣ θα συζητήσει με άλλα κόμματα, σε ενδεχόμενο που πάρει εντολή το βράδυ των εκλογών.

«Έχει μεγάλη σημασία εάν αυτή η εντολή θα είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας, που έτεινε να είναι σχεδόν μονοπολικό τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσοις όροις την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Διότι για εμάς δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή, η εναλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία, η χώρα, ο ελληνικός λαός είναι και την αλλαγή πολιτικής, να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο που μας οδηγεί διαρκώς σε διευρυμένες ανισότητες και μας οδηγεί σε συνθήκες φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού και μεγάλου πλούτου σε ένα μικρότερο μέρος», τόνισε.

«Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα θα έχουμε κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα, κατά την γνώμη μου είναι κάτι που δεν αποτελεί και καμιά καταστροφή. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που τις προηγούμενες εκλογές, το 2023, προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Είχαμε τότε το σύστημα της απλής αναλογικής. Ακόμα κι όταν η πρώτη κάλπη του έδωσε μια μεγάλη νίκη και ένα σημαντικό ποσοστό, 146 έδρες αν θυμάμαι καλά, και σχεδόν αυτοδυναμία, δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Αρα οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή», συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας.