Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε για τον θάνατο, σχεδόν προφητικά: «Είναι γέννα, μην τον φοβάστε…» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ήταν δύο χρόνια πριν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε δημόσια για τον θάνατο, κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού σόου «The Voice».

Δύο χρόνια μετά κι ενώ η Ελλάδα θρηνεί για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, εκείνα τα λόγια επανέρχονται στο προσκήνιο…

«Πιστεύω ότι η προστασία μου» είχε πει τότε ένας διαγωνιζόμενος του «The Voice» και ο Γιώργος Μαζωνάκτης του απάντησε: «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».

«Ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν»

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου» είχε σχολιάσει τότε ο διαγωνιζόμενος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να λέει, «Επίσης, ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».