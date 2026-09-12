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Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε για τον θάνατο, σχεδόν προφητικά: «Είναι γέννα, μην τον φοβάστε…» – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρόνια πριν, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε δημόσια για τον θάνατο στο τηλεοπτικό σόου «The Voice», περιγράφοντάς τον ως «γέννα» που δεν πρέπει να φοβόμαστε. Τα λόγια αυτά επανέρχονται στο προσκήνιο καθώς η Ελλάδα θρηνεί για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο χρόνια μετά την δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη για τον θάνατο στο «The Voice», και ενώ η Ελλάδα θρηνεί για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, τα λόγια του επανέρχονται στο προσκήνιο.
  • Σε διαγωνιζόμενο του σόου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».
  • Ο καλλιτέχνης είχε επίσης σχολιάσει πως «ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν», υπογραμμίζοντας την απώλεια για τους ζωντανούς.

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Ήταν δύο χρόνια πριν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε δημόσια για τον θάνατο, κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού σόου «The Voice».

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Δύο χρόνια μετά κι ενώ η Ελλάδα θρηνεί για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, εκείνα τα λόγια επανέρχονται στο προσκήνιο…

«Πιστεύω ότι η προστασία μου» είχε πει τότε ένας διαγωνιζόμενος του «The Voice» και ο Γιώργος Μαζωνάκτης του απάντησε: «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».

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«Ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν»

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου» είχε σχολιάσει τότε ο διαγωνιζόμενος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να λέει, «Επίσης, ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».

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