Πώς θα λειτουργεί ο επενδυτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά – Τι εξηγεί ο Πιερρακάκης – ΒΙΝΤΕΟ

Με την επισήμανση ότι «ο κουμπαράς για τη νέα γενιά» δεν συνιστά αποταμιευτικό, αλλά επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο θα έχει την δική του συνεισφορά το κράτος, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί πως θα λειτουργήσει αυτή η νέα κυβερνητική πρωτοβουλία.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ​ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρινίζει ότι «ο κουμπαράς για τη νέα γενιά δεν είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης», αλλά « ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός», το οποίον «μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δυο (2) πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο μέχρι τα 18 του χρόνια». Ως εκ τούτου, «δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με τη συνεισφορά του κράτους

​Ο ίδιος αναφέρεται ιδιαίτερα στα οφέλη του κουμπαρά, που μπορούν ακόμη και να διπλασιαστούν, καθώς θα λειτουργήσει μηχανισμός της κρατικής ενίσχυσης. Συνεπώς «για κάθε 1 ευρώ του γονέα, το κράτος βάζει άλλο 1 ευρώ», τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επιπλέον «το αρχικό ποσό των 1.200 ευρώ δεν παραμένει αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, αλλά αναπροσαρμόζεται αυξητικά, καθώς «τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε 5 χρόνια», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Η περιοδική αυτή αύξηση εξασφαλίζει τη δυναμική εξέλιξη της κρατικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια των 18 ετών», διευκρινίζει.

Με έναν απλό υπολογισμό

Ο υπουργός Οικονομικών παραθέτει τους ακριβείς υπολογισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές μέχρι τα 18 έτη, η συνολική συμμετοχή του κράτους ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 24.652 ευρώ. Προσθέτει δε ότι, αν στο ποσό αυτό υπολογιστούν και τα αντίστοιχα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών φτάνει τις 49.304 ευρώ.

Επισημαίνοντας, λοιπόν, ότι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά συνιστά επενδυτικό προϊόν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει ότι «με τις αυξημένες αποδόσεις το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 60.000 ευρώ ή ακόμα παραπάνω». «Η επενδυτική υπεραξία είναι αυτή που επιτρέπει στο τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο να ξεπεράσει σημαντικά την ονομαστική αξία των καταθέσεων», τονίζει Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Πιερρακάκης διατυπώνει τον θεμελιώδη στόχο του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά», που είναι να προσφέρει «ένα δυνατό οικονομικό ξεκίνημα για κάθε παιδί». Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του μέτρου, καταλήγει με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Δεν δανειζόμαστε απ’ το μέλλον των παιδιών μας, επενδύουμε σε αυτό».