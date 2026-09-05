Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους – Ο «κλειστός κουμπαράς», το «Σπίτι μου 3» και ο κατώτατος μισθός

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ανακοίνωσε ότι στο δημόσιο θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 700.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα και υπενθύμισε ότι τη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει τα μέτρα με παραδείγματα.

Ο «κλειστός κουμπαράς»

Ανακοίνωσε επίσης ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται λογαριασμός τον οποίο θα ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια που γεννιέται ένα παιδί. «Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Σημαίνει ότι ένα παιδί σε 18 χρόνια, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί με πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Στο ίδιο πεδίο του δημογραφικού αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. «Αυτό το μέτρο ζήτησα να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026», τόνισε.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα οφέλη των ιδιωτικών υπαλλήλων από την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028», ανέφερε σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και τις τριετίες. «Μιλάμε για 2,5 εκατ. συμπολίτες μας οι οποίοι παράγουν και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Δίκαιο να στηριχθεί το εισόδημά τους. Σημειώνω την προσπάθεια μείωσης των τιμών που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη και για το ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία ο στόχος είναι να μειωθεί κατά 30%», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα περικοπούν από τον Ιανουάριο κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς και υπενθύμισε την εξυγίανση της ΔΕΗ που της επιτρέπει σήμερα να έχει πιο φτηνό τιμολόγιο.

Αναπηρικά επιδόματα και «Σπίτι μου 3»

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. «Στα παραπάνω αξίζει να προστεθεί ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ», συμπλήρωσε ενώ για το στεγαστικό έκανε γνωστό ότι έρχεται «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ για 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν νέα κατοικία με αυτή τη διαδικασία και δόση χαμηλότερη από ενοίκιο σε ένα αντίστοιχο σπίτι.