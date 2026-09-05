Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως ανεβαίνει στη ΔΕΘ για 8η φορά ως πρωθυπουργός. «Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων. Πιο έμπειρος. Σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», συνέχισε.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε. Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτης του 2027, πρόλογος του νέου προγράμματος. Πορεία προς το 2031, για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί», πρόσθεσε.

«Τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα, χωρίς να θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πολιτική για τους πολλούς. Όσα θα ανακοινώσω είναι το απόσταγμα συζητήσεων με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία η επιτυχία της οικονομίας να έχει αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε νίκες αλλά δεν πέτυχε να επικρατήσει οριστικά», υπογράμμισε.

«Στις συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Γύρω τους βλέπουν τις απειλές να παραμένουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα αποκτά τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα είδα τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη. Στις νέες επιλογές επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη στον προϋπολογισμό κάθε σπιτικού. Όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Ζούμε σε πρωτόγνωρη φάση μετάβασης», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους συνταξιούχους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους αγρότες στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, στις οικογένειες, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, στους ενοικιαστές», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα τα μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν πώς θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Κατέγραψα τους προβληματισμούς. Μηδενίζοντας τον φόρο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ», συνέχισε και ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα.

Για τους κτηνοτρόφους ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας που θα τους θωρακίζουν μόνιμα από τις νόσους. «Αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

Για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. 2,2 δικαιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας εθνικής σύνταξης ενώ στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χηρείας.