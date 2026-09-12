Γιάννης Σπαλιάρας: «Το σώμα μου είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια – Το ότι είμαι 51 και δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά μου είναι καθαρά DNA»

Για την πορεία του σε διεθνείς τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, τις απαιτήσεις των γυρισμάτων στο εξωτερικό, αλλά και τη σχέση του με την ηλικία και την εμφάνισή του μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Ο 51χρονος ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του στο ΟΚ!, στις εμπειρίες που αποκόμισε από τις επαγγελματικές συνεργασίες εκτός Ελλάδας, περιγράφοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε ρόλους οι οποίοι απαιτούσαν, μεταξύ άλλων, να αποστηθίζει κείμενα σε ξένη γλώσσα.

Οι απαιτήσεις των διεθνών γυρισμάτων

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του για 15 επεισόδια σε παραγωγή, όπου υποδύθηκε έναν ελληνικής καταγωγής πρώην πράκτορα της CIA, ο Γιάννης Σπαλιάρας στάθηκε στον τρόπο οργάνωσης των γυρισμάτων και στις συνθήκες εργασίας.

«Έμενα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που έβλεπα, με τον άψογο τρόπο που δούλευαν. Για καθετί υπήρχε επαγγελματίας. Θυμάμαι τις καταδιώξεις με τα αληθινά όπλα. Υπήρχαν χορογράφοι για τις σκηνές δράσης, όπως, για παράδειγμα, για εκείνες που απαιτούσαν πάλη. Τα γυρίσματα ήταν 12ωρα. Ξυπνούσα στις 7 το πρωί και τελείωνα στις 11 το βράδυ. Έπρεπε να αποστηθίζω κείμενα στα ισπανικά. Είναι πολύ δύσκολο να μαθαίνεις τα λόγια σου σε μια γλώσσα που δεν μιλάς», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή όσο και η συμμετοχή του στο ιρανικό σίριαλ «Σαλμάν Φαρσί».

«Για τη μεξικανική σειρά πέρασα από κάστινγκ, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχτηκα από μια Ελληνίδα που ήταν υπεύθυνη παραγωγής του πρότζεκτ στην Ελλάδα. Για το δεύτερο, με προσέγγισαν από πρακτορείο του Λονδίνου, που με ήξεραν. Μετά τη σειρά του Netflix, έπαιξα και στην πρώτη μου χολιγουντιανή κινηματογραφική παραγωγή, στο ερωτικό θρίλερ “Eternity”, πλάι στον Γκρεγκ Κινίαρ».

Ο Γιάννης Σπαλιάρας περιέγραψε ακόμη τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχεται κάθε νέα επαγγελματική συνεργασία στο εξωτερικό, θυμούμενος χαρακτηριστικά τη στιγμή που ενημερώθηκε, το 2019, ότι είχε επιλεγεί για την ιρανική σειρά.

«Όταν κλείνω μια διεθνή δουλειά και μου τηλεφωνούν για να το επικυρώσουν, βάζω τις φωνές όπου κι αν βρίσκομαι! Θυμάμαι όταν, το 2019, μου είπαν ότι με πήραν στην ιρανική σειρά, ήμουν στο θέατρο για να δω τη “Βερβερίτσα” του Νίκου Μουτσινά και άρχισα να φωνάζω από τη χαρά μου, λίγο πριν αρχίσει η παράσταση».

Τι λέει για την ηλικία και την εμφάνισή του

Στη συνέντευξη, ο 51χρονος αναφέρθηκε επίσης στην εικόνα του και στους παράγοντες που, κατά την άποψή του, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος.

«Είναι πράγματα που ελέγχουμε και άλλα που δεν ελέγχουμε. Το ότι είμαι 51 και δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά μου είναι καθαρά DNA. Έτσι ήταν και οι γονείς μου. Είναι στο χέρι του καθενός το πώς διαχειρίζεται το DNA του. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν διατροφή, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν και δεν έχουν την εικόνα ενός πολύ νεότερου ανθρώπου. Και άλλοι που πίνουν και καπνίζουν μπορεί να δείχνουν αρκετά χρόνια νεότεροι», είπε.

Σε ερώτηση για το εάν έχει εμμονή με το βάρος του, απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι η σωματική του κατάσταση παραμένει σταθερή εδώ και πολλά χρόνια.

«Όχι. Το σώμα μου είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια. Ποτέ δεν είχα αυξομειώσεις στο βάρος μου. Ούτε έκανα ποτέ δίαιτα».