Τουρκία: «Προληπτική νόμιμη άμυνα» και απειλές κατά της Ελλάδας, από τον «αρχιτέκτονα» της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τζιχάτ Γιαϊτζί

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Σε ένα νέο παραλήρημα αναθεωρητισμού και ευθέων απειλών κατά της Ελλάδας προχώρησε το Κέντρο Τουρκικής Ναυτιλίας και Παγκόσμιων Στρατηγικών (TÜRK DEGS/MAVİ VATAN), με αφορμή την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τους ελληνικούς αμυντικούς σχεδιασμούς στα νησιά του Αιγαίου.

Ο πρόεδρος του Κέντρου και εμπνευστής του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», απόστρατος αντιναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X επικαλείται το αμερικανικό δόγμα περί «προληπτικής νόμιμης άμυνας» για να δικαιολογήσει πιθανό τουρκικό χτύπημα, επαναφέροντας τις απειλές περί «μιας νύχτας».

Απειλή τα ελληνικά ραντάρ – Επίκληση «προληπτικού χτυπήματος»

Στην παρέμβασή του, ο Τούρκος απόστρατος ναύαρχος υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση ελληνικών αμυντικών συστημάτων, ραντάρ και αισθητήρων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί «άμεση απειλή» που περικυκλώνει την Τουρκία.

«Αυτά τα συστήματα που θα εγκαταστήσει η Ελλάδα στα νησιά αποτελούν άμεση απειλή για την Τουρκία. Διότι αυτά τα ραντάρ και οι αισθητήρες θα παρακολουθούν όλες τις κινήσεις των τουρκικών αεροσκαφών, δημιουργώντας ένα δίκτυο πληροφοριών γύρω από την Τουρκία», ισχυρίζεται ο Γιαϊτζί, επαναφέροντας τις πάγιες τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης.

Στη συνέχεια, ο Γιαϊτζί προχωρά σε μια επικίνδυνη διεύρυνση της ρητορικής, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία νομιμοποιείται να δράσει στρατιωτικά «προληπτικά».

Υποστηρίζει ότι εφόσον οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επικαλούνται το δικαίωμα της «προληπτικής νόμιμης άμυνας», το ίδιο δικαιούται να πράξει και η Άγκυρα.



Επίσης, επικαλείται ανοιχτά μια φράση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν («bir gece ansızın gelebiliriz», δηλαδή «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα»), δηλώνοντας ότι αν η Τουρκία διαπιστώσει τη συγκρότηση μιας «Συμμαχίας του Κακού» που περιμένει να της επιτεθεί, «θα πράξει τα δέοντα».

Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει «έκδηλη επιθετικότητα» και καθημερινή στοχοποίηση της Τουρκίας, ενώ αντίθετα προβάλλει την εικόνα μιας… «επιεικούς» Τουρκίας.

«Μήπως όμως στην Τουρκία συζητιέται καθημερινά η Ελλάδα; Όχι! Μιλάμε εμείς πού και πού, αυτό μόνο. Διότι η Τουρκία δεν έχει καμία επιθετική πρόθεση απέναντι στην Ελλάδα», σημειώνει.

Στη συνέχεια, αναφέρει πως «τα ελληνικά νησιά είναι σε απόσταση βολής με σφεντόνα, αλλά η Τουρκία δεν έχει ρίξει ούτε πετραδάκι».

«Η Τουρκία δεν είναι επιτιθέμενη. Όμως όσοι την απειλούν δεν θα βρουν απέναντί τους ένα κράτος σιωπηλό, αβοήθητο και απλό θεατή!», κατέληξε.

Ποιος είναι ο Τζιχάτ Γιαϊτζί

Ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, απόστρατος αντιναύαρχος του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ακαδημαϊκός και συγγραφέας, θεωρείται ο κύριος αρχιτέκτονας και θερμότερος υποστηρικτής του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Με το συγγραφικό και θεωρητικό του έργο πέτυχε να μετατοπίσει τις διαφορές της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από το πεδίο του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας, επαναπροσδιορίζοντάς τες ως αμιγώς ζητήματα «εθνικής ασφάλειας» και «τουρκικής κυριαρχίας».

Ο Γιαϊτζί ήταν ο άνθρωπος που εκπόνησε το θεωρητικό και χωροταξικό υπόβαθρο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών του Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με το BBC Turk, τον Μάιο του 2020, ο Ερντογάν τον μετακίνησε από τη θέση του Αρχηγού Επιτελείου του Ναυτικού στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, εξέλιξη που οδήγησε τον Γιαϊτζί στην παραίτησή του από το στράτευμα.

Έκτοτε, μέσω του κέντρου MAVİ VATAN, λειτουργεί ως ο πλέον επιθετικός εκφραστής της τουρκικής ισχύος στη δημόσια σφαίρα.