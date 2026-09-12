Γιώργος Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία» λέει η Δημογλίδου – Ανακτήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες

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Νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέλιξη της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (12/9) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ενδείξεις προσπάθειας διαγραφής δεδομένων, ωστόσο κατάφεραν να ανακτήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ήταν σαφής ως προς την ύπαρξη διαγραμμένων δεδομένων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, καθώς αυτά αποτελούν μέρος της ανακριτικής έρευνας.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να αναφέρει ποια ακριβώς είναι τα δεδομένα που ανακτήθηκαν, υπογραμμίζοντας όμως τη σημασία τους για την πορεία της υπόθεσης.

«Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», σημείωσε.

Η ανάκτηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και πλέον το υλικό αξιολογείται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Άμεση η κινητοποίηση της Αστυνομίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Δημογλίδου και στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε, αστυνομικά κλιμάκια έσπευσαν σε διαφορετικά σημεία που συνδέονται με την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αστυνομικοί μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο τραγουδιστής, στην κατοικία του, αλλά και στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε προηγηθεί το κρίσιμο περιστατικό.

Η συγκεκριμένη άμεση αντίδραση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση και συλλογή στοιχείων.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», ανέφερε.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων.

«Έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στο ιδιωτικό ιατρείο

Καθοριστική, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., ήταν και η παρουσία στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι αστυνομικοί της Δ.Ε.Ε. είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν επιτόπου ευρήματα και στοιχεία που υπήρχαν στον χώρο και να σχηματίσουν μια πρώτη εικόνα για όσα είχαν συμβεί.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιας σημασίας ώστε οι αστυνομικοί μπορούσαν να ενημερώσουν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα για όσα είχαν διαπιστώσει.

Η παρουσία των εξειδικευμένων κλιμακίων στον χώρο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επέτρεψε την άμεση συλλογή και διασφάλιση στοιχείων πριν αυτά αλλοιωθούν ή χαθούν.

Οι αντιφάσεις που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα

Σημαντικό σκέλος των δηλώσεων της Κωνσταντίας Δημογλίδου αφορούσε τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν από τα πρώτα στάδια της προανάκρισης.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από τις πρώτες καταθέσεις ότι υπήρχαν ανακολουθίες σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει από την περιοχή γύρω από το ιατρείο.

Οι αντιφάσεις αυτές αποτέλεσαν βασικό λόγο για την περαιτέρω διεύρυνση της έρευνας.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Με άλλα λόγια, οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν στις αρχικές καταθέσεις, αλλά άρχισαν να διασταυρώνουν όσα είχαν ειπωθεί με τα αντικειμενικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους.

Η ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο επίκεντρο

Μία από τις σημαντικότερες ανακολουθίες που εντοπίστηκαν αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε και εισήλθε στο ιδιωτικό ιατρείο.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, υπήρξε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στον χρόνο που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο άφιξης του τραγουδιστή.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε.

Η χρονική αυτή διαφορά αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς μπορούσε να διασταυρωθεί με ανεξάρτητες πληροφορίες και ευρήματα από την περιοχή.

Διασταύρωση καταθέσεων και αντικειμενικών στοιχείων

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν στη σύγκριση των καταθέσεων με τα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρωθεί από τον χώρο του ιατρείου και την ευρύτερη περιοχή.

Οι χρονικές ανακολουθίες, οι διαφορετικές εκδοχές που καταγράφηκαν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα αποτέλεσαν τη βάση για να διευρυνθεί η ανακριτική διαδικασία και να εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όχι μόνο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Τα ψηφιακά στοιχεία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον και το ψηφιακό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την έρευνα.

Η επιβεβαίωση από την ΕΛ.ΑΣ. ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και ότι αυτά τελικά ανακτήθηκαν ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση.

Το περιεχόμενο των δεδομένων δεν έχει γίνει γνωστό, καθώς, όπως ξεκαθάρισε η κ. Δημογλίδου, πρόκειται για στοιχεία που είναι σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζει την επεξεργασία του ψηφιακού υλικού, ενώ τα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα υπόλοιπα πειστήρια και τα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.