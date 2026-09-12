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Αστυνομικοί εντόπισαν παράνομο καζίνο σε μαγαζί στην Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν και εξάρθρωσαν ένα παράνομο καζίνο στην Αθήνα, το οποίο λειτουργούσε με βιτρίνα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος λειτουργίας και τρεις αλλοδαποί παίκτες, ενώ κατασχέθηκε πλήθος ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μετρητών.

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ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΖΙΝΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με βιτρίνα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργούσε το παράνομο καζίνο στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί παίκτες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος λειτουργίας.
  • Από τον έλεγχο εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες χωρίς άδεια, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού.
  • Το κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης για τη διοργάνωση τυχερών παιγνίων και την εξαπάτηση θαμώνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μπροστά είχε την εικόνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά από πίσω λειτουργούσε παράνομο καζίνο το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων) μετά από στοχευμένη έρευνα Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί παίκτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον χώρο, ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας.

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ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΖΙΝΟ

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Από τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την «παρακολούθηση» του χώρου.

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ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΖΙΝΟ

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή οι οποίες αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

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  • 18 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή
    20 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή
    15 πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή
    21 ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • 2 οθόνες
  • 3 κάμερες
  • 885 ευρώ

Δεν ήταν η… πρώτη φορά

Το ανωτέρω κατάστημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, όπου οι εκμεταλλευτές αυτού είχαν σκοπό την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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