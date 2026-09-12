Αστυνομικοί εντόπισαν παράνομο καζίνο σε μαγαζί στην Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Μπροστά είχε την εικόνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά από πίσω λειτουργούσε παράνομο καζίνο το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων) μετά από στοχευμένη έρευνα Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί παίκτες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον χώρο, ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Από τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκε πλήρες σύστημα καταγραφής με πολλές κάμερες, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική άδεια για την «παρακολούθηση» του χώρου.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή οι οποίες αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

18 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή

20 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή

15 πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή

21 ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή

20 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή 15 πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή 21 ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή 2 οθόνες

3 κάμερες

885 ευρώ

Δεν ήταν η… πρώτη φορά

Το ανωτέρω κατάστημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, όπου οι εκμεταλλευτές αυτού είχαν σκοπό την διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και την εξαπάτηση των θαμώνων που συμμετείχαν σε αυτά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.