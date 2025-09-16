Καλλιθέα: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο εντός καφετέριας – Δύο συλλήψεις, αναζητείται ένας 73χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Καλλιθέα, παράνομο καζίνο

Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στην σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 45 και 67 ετών, που κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί παιγνίων, όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 73χρονου, ο οποίος αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 67χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή της Καλλιθέας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο, γεμιστήρας με 13 φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 11.075 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 67χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, ο 67χρονος εργαζόταν σε καφετέρια στην περιοχή της Καλλιθέας, εντός της οποίας διεξάγονταν παράνομα παίγνια. Κατόπιν, αστυνομικοί έθεσαν την καφετέρια υπό διακριτική επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη η 45χρονη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πρόσβαση στο σύστημα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου.

Σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος από τραπουλόχαρτα,
  • μάρκες,
  • 5 καταγραφικά μηχανήματα,
  • 24 κάμερες παρακολούθησης,
  • 2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας,
  • 8 τηλεχειριστήρια για πόρτες και
  • 4 τηλεοράσεις.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, εντός του καταστήματος λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτελούμενο από καταγραφικό μηχάνημα και 24 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταστήματος για την ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού έλεγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Καλλιθέα, παράνομο καζίνο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιματολογικές Κακοήθειες: Οι συχνότεροι τύποι, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία

Πόσο συχνά πρέπει να τρώμε και ποια είναι η καλύτερη ώρα για τα γεύματα μας; Τι συμβουλεύουν οι επιστήμονες

ΥΠΑΑΤ: Αυτά είναι τα 3 βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Όλα όσα είπε ο Πρωτοψάλτης

Ένας χρόνος μετά την Έκθεση Ντράγκι: Ο απολογισμός της προόδου από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Samsung: Πώς να κάνετε τη συσκευή σας να φορτίζει σωστά και γρήγορα

Ποιοι είναι οι κρυφοί κίνδυνοι από την εκτροπή αστεροειδών – Επιστήμονες αποκαλύπτουν
περισσότερα
17:35 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στου Ρέντη – Οι πρώτες εικόνες

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αγίων Πάντων στην περιοχή του Ρέντη. Ένα μεγάλο σύννεφ...
17:09 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μία σύλληψη για την φωτιά στο δάσος του Υμηττού – Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

Στη σύλληψη ενός άνδρα ως υπαίτιου για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο δάσος τ...
16:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριο επεισόδιο στην Λαμία: Κατέβασε εργαζόμενο του Δήμου από το όχημα και τον χτυπούσε στη μέση του δρόμου

Βίαιο επεισόδιο σε βάρος εργαζόμενου του Δήμου Λαμιέων σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεση...
16:06 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ψαρόπουλος σε Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά

Απάντηση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις προσωπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος