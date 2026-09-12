Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Στο σημείο η Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Πρόκειται για περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ήδη έξι (6) πυροσβέστες με 3 οχήματα. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροπλάνα και δυο ελικόπτερα. Το έργο κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026