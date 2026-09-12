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Συναγερμός για φωτιά στη Χαλκιδική: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Στο σημείο η Πυροσβεστική – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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ΠΑΡΟΣ - ΦΩΤΙΑ - ΠΗΓΗ: FACEBOOK
ΠΑΡΟΣ - ΦΩΤΙΑ - ΠΗΓΗ: FACEBOOK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου.
  • Πρόκειται για περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
  • Το έργο κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου, ενώ κινητοποιήθηκαν και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Πρόκειται για περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ήδη έξι (6) πυροσβέστες με 3 οχήματα. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροπλάνα και δυο ελικόπτερα. Το έργο κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου.

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