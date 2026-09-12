Η Realnews αυτής της Κυριακής (13/9/2026)

Με τίτλο: «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου brent.

– Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο.

– Ερχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο! Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα.

– Στο ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου δεν αποκλείεται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

– Τι εκτιμούν για τους επόμενους μήνες οι καθηγητές Οικονομικών Π. Πετράκης και Γ. Μπάλτας

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Η Αθήνα δεν υποχωρεί! Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι ώριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου!

– Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των Αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.

– Φάκελος στην «R»: Ολα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη! Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας – Ανχαλτ. Τι αποκαλύπτει έρευνα της MRB για λογαριασμό της διαΝΕΟσις που δημοσιεύει η «R».

– Οσμή σκανδάλου: Πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι. Κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

– Τραγωδία στην Τανάγρα: «Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Phantom». Πού εστιάζουν οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων.

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