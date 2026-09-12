Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, θα πρέπει να παλέψει με όλη τη δύναμή της

Η ταινία «Σε Απόγνωση», που κυκλοφόρησε το 2018 και είναι διαθέσιμη στο «Netflix», αφηγείται την ιστορία μιας μητέρας που επιστρέφει στην πατρική της έπαυλη με τα παιδιά της για να την πουλήσει. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με ληστές και θα αναγκαστεί να δώσει μια σκληρή μάχη για την επιβίωση της οικογένειάς της, με πρωταγωνίστρια την Γκαμπριέλ Γιούνιον.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία μητέρα επιστρέφει στην έπαυλη στην οποία μεγάλωσε για να την πουλήσει, αλλά τα πράγματα θα πάρουν μια εφιαλτική τροπή.
  • Η μητέρα μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψουν πως στο σπίτι έχει εισβάλλει μία ομάδα ληστών και θα πρέπει να παλέψουν αν θέλουν να επιβιώσουν.
  • Το θρίλερ «Σε Απόγνωση» του 2018, με πρωταγωνίστρια την Γκαμπριέλ Γιούνιον, είναι διαθέσιμο στο «Netflix» και υπόσχεται αγωνία μέχρι το τέλος.

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Το σπίτι μας θα έπρεπε να είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο αισθανόμαστε ασφάλεια και ηρεμούμε. Η ηρωίδα όμως της ταινίας που σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα, δεν έχει καλά συναισθήματα για την έπαυλη στην οποία μεγάλωσε και κληρονόμησε μετά τον θάνατο του πατέρα της. Όταν θα αναγκαστεί να την επισκεφτεί με τα παιδιά της, προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες πώλησής της, τα πράγματα θα πάρουν μια εφιαλτική τροπή και θα βρεθεί να δίνει μία σκληρή μάχη.

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Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2018 κυκλοφόρησε η ταινία «Σε Απόγνωση», την οποία μπορείτε να βρείτε στο «Netflix». Στο θρίλερ πρωταγωνιστούν οι: Γκαμπριέλ Γιούνιον, Μπίλι Μπερκ, Ρίτσαρντ Καμπράλ, Αζιόνα Αλέξους, Λίβαϊ Μίντεν, Σεθ Καρ, Μαρκ Φουρζ, Τζέισον Τζορτζ, Κρίστα Μίλερ και Ντέιμιαν Λικ.

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Στη ταινία που διαρκεί μία ώρα περίπου και τριάντα λεπτά, και είναι ιδανική αν θες να παρακολουθήσεις ένα θρίλερ που θα σου κρατήσει πραγματικά το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, μία μητέρα επιστρέφει στην έπαυλη στην οποία μεγάλωσε ύστερα από χρόνια. Σκοπός της είναι να την πουλήσει, ενώ παίρνει μαζί της και τα δύο της παιδιά: την έφηβη κόρη της και τον γιο της.

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Και ενώ ήδη η ατμόσφαιρα δεν είναι ιδιαίτερα καλή, τα πράγματα γρήγορα θα γίνουν χειρότερα. Η μητέρα μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψουν πως στο σπίτι έχει εισβάλλει μία ομάδα ληστών και θα πρέπει να παλέψουν αν θέλουν να επιβιώσουν.

Η Γκάμπριελ Γιούνιον κλέβει τις εντυπώσεις, υποδυόμενη μία γυναίκα που είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να σώσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, ενώ έχει απέναντί της  κακοποιούς που δεν θα διστάσουν να φτάσουν στα άκρα για να πάρουν αυτό που θέλουν.

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