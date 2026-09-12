Πόλος έλξης η Ελλάδα για διεθνή funds

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στα ραντάρ των μεγάλων ξένων επενδυτικών Funds που τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε κρατικά ομόλογα, μετοχές κερδοφόρων επιχειρήσεων και τραπεζών, αλλά δείχνει ότι μπορεί να γίνει χρηματοοικονομικό κέντρο και τόπος εγκατάσης των μανατζερ και των επιτελείων τους που διαχειρίζονται τα κεφάλαια αυτά.

Η προοπτική αυτή, που πριν από μία δεκαετία έμοιαζε με “ όνειρο θερινής νυκτός”, αρχίζει να αποκτά υπόσταση, όπως προκύπτει από τις ραγδαίες εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στο πεδίο αυτό την περασμένη εβδομάδα.

Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένα από τα γνωστότερα ονόματα hedge fund στην Ευρώπη με υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο 22 δισ δολ ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα.

Επίσης η Millennium Management ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, με χαρτοφυλάκιο πάνω από 97 δισ δολ, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει να στρέφει το ενδιαφέρον του και το αμερικανικό Veriton Fund Management το οποίο έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 12,6 δισ δολ. Πρόκειται για περιπτώσεις διαχειριστών κεφαλαίων παγκόσμιου βεληνεκούς που γνωστοποίησαν τις αποφάσεις ή το ενδιαφέρον τους να μεταφέρουν στην Ελλάδα μέρος των εργασιών τους ή των στελεχών τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές και άλλα funds, υψηλού επιπέδου, σκέφτονται την προοπτική αυτή, γεγονός που σημαίνει ότι ανοίγεται ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας να δημιουργηθεί στη χώρα μας ένα χρηματοοικονομικό κέντρο με ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών, που περιβάλλεται από νομικές, φορολογικές και άλλες συμβουλευτικές δραστηριότητες και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, συνήθως γύρω από τους διαχειριστές κεφαλαίων , (τηρουμένων των αναλογιών με τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του Λονδίνου ή της Γενεύης) δημιουργείται ένα οικοσύστημα υπηρεσιών: Πρόκειται για δικηγορικές εταιρείες, φορολογικούς και επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες και υπηρεσίες θεματοφυλακής και άλλους μάνατζερς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με άλλα λόγια πρόκειται για καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Επίσης στο καθεστώς κινήτρων που αξιοποιούν αυτά τα Funds για να μετακομίσουν στην Αθήνα περιλαμβάνεται ο όρος, οι εγκαταστάσεις τους να έχουν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες 3 εκατ ευρώ.

Στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, που ενορχηστρώνει την προσπάθεια προσέλκυσης των μεγάλων ξένων διαχειριστών κεφαλαίων μιλούν για ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι αγορές στην Ελλάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, για τα θετικά οφέλη που φέρνει στη χώρα η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η υψηλή ανάπτυξη με ρυθμό 2% και η πολιτική δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext και η αναβάθμιση του στις ανεπτυγμένες αγορές με την προβλεπόμενη ένταξή του στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου έφεραν πιο κοντά τις εξελίξεις.

Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, το νέο φορολογικό πλαίσιο που θεσπίστηκε άνοιξε την πόρτα στους μεγάλους ξένους διαχειριστές κεφαλαίων να κάνουν το βήμα. Με βάση αυτό διαχειριστές κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν γραφεία, υπηρεσίες και στελέχη τους στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή 5% για bonus και carried interest, έναντι 15%. Σημειώνεται ότι η μεταφορά στελεχών ή η δημιουργία ενός γραφείου στην Αθήνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μεταφορά στην Ελλάδα της φορολογικής κατοικίας ολόκληρου του fund. Επίσης για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς προϋπόθεση είναι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες από τις εγκαταστάσεις και την οικονομική δραστηριότητα του Fund στην Ελλάδα να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Δύο διεθνείς εξελίξεις ήρθαν να δώσουν πρόσθετο πλεονέκτημα στην Ελλάδα. H κατάργηση από το Λονδίνο του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος ( non dom) για εύπορα φυσικά πρόσωπα που μετακομίζουν στη Βρετανία, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που συγκέντρωσε σύννεφα ανασφάλειας πάνω από το μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι.