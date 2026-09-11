FG Europe: Στρατηγικό deal με την Beijer Ref – Ένα νέο κεφάλαιο διεθνούς ανάπτυξης

Η FG Europe εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική τροχιά εξέλιξης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαντικού κεφαλαίου στην πολυετή διαδρομή της.

Μία νέα περίοδο δυναμικής εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης εγκαινιάζει η FG Europe με τη στρατηγική συμφωνία της με την Beijer Ref

Η Beijer Ref αποτελεί έναν κορυφαίο όμιλο παγκοσμίως στον κλάδο της Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (HVAC) και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης με κεφαλαιοποίηση πάνω από 7 δις δολάρια. Έχοντας 40 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες, η εταιρεία ενισχύει τον διεθνή της προσανατολισμό αξιοποιώντας το δίκτυο της Beijer Ref, το οποίο εκτείνεται σε 45 χώρες.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση μεγέθυνσης, με έμφαση στη διεθνή επέκταση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί με επιτυχία τη μετάβαση στην επόμενη γενιά ηγεσίας.

Ο Αθανάσιος Κ. Φειδάκης αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Εμπορικός Διευθυντής, ενώ ο Ιδρυτής και Πρόεδρος, Γεώργιος Φειδάκης, παραμένει στη θέση του, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της διεθνώς προς την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερων στόχων, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.