Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: Καινοτομία, τεχνολογία και εξωστρέφεια στο επίκεντρο του δεύτερου Σαββατοκύριακου

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Στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνολογική ανθεκτικότητα και την ουσιαστική ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εστιάζουν οι δράσεις και οι θεματικές συζητήσεις που διοργανώνουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο του διημέρου, εξειδικευμένα στελέχη της Πολιτείας, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, θεσμικοί φορείς, επενδυτές και ηγέτες της αγοράς θα αναλύσουν τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις που μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα:

Τεχνητή Νοημοσύνη & Deep Tech: Εξετάζεται η μετάβαση από την αυτοματοποίηση στη νέα φάση ανάπτυξης, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από ελληνικές startups στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της επικοινωνίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος των τεχνολογιών αιχμής (Deep Tech) και η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή.

Εξετάζεται η μετάβαση από την αυτοματοποίηση στη νέα φάση ανάπτυξης, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από ελληνικές startups στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της επικοινωνίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος των τεχνολογιών αιχμής (Deep Tech) και η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή. Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση & Scaleups: Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία και τα θεσμικά δίκτυα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, αναλύονται τα κριτήρια επενδυσιμότητας που αναζητούν οι επενδυτές, καθώς και οι στρατηγικές για την επιτυχημένη μετάβαση μιας νεοφυούς επιχείρησης από το στάδιο της startup σε αυτό της scaleup

Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία και τα θεσμικά δίκτυα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, αναλύονται τα κριτήρια επενδυσιμότητας που αναζητούν οι επενδυτές, καθώς και οι στρατηγικές για την επιτυχημένη μετάβαση μιας νεοφυούς επιχείρησης από το στάδιο της startup σε αυτό της scaleup Βιώσιμη Ανάπτυξη & Αγροτεχνολογία: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες GreenTech και Climate Tech για την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, καθώς και στην εισαγωγή καινοτόμων αυτοματισμών στην αγροτική παραγωγή για την ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες GreenTech και Climate Tech για την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, καθώς και στην εισαγωγή καινοτόμων αυτοματισμών στην αγροτική παραγωγή για την ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφής. Κυβερνοασφάλεια & Ψηφιακή Ανθεκτικότητα: Αναλύονται οι αναδυόμενες προκλήσεις και οι νέες απειλές στην εποχή του AI, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την θωράκιση των δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών των επιχειρήσεων.

Αναλύονται οι αναδυόμενες προκλήσεις και οι νέες απειλές στην εποχή του AI, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την θωράκιση των δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών των επιχειρήσεων. Δικτύωση και καθοδήγηση (Meet the Mentors):Στο πλαίσιο των δράσεων της Θ.Ε.Α., διοργανώνονται στοχευμένες, κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ νέων ιδρυτών και έμπειρων μεντόρων της αγοράς, προσφέροντας πρακτική καθοδήγηση και ευκαιρίες δικτύωσης.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του ΕΒΕΑ, το οποίο βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο C08 (stand 06).

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα