Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία

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Στη Νίκαια, τη γενέτειρά του, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένειά του να επιθυμεί το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Στην «γη που τον γέννησε» θα επιστρέψει ο Μαζωνάκης

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρώην συνήγορος του δημοφιλούς τραγουδιστής, Θεόδωρος Μαντάς στο enikos.gr, ο οποίος ανέφερε ότι η επιθυμία των συγγενών είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να ταφεί στη Νίκαια, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα, ωστόσο, θα ανακοινωθούν από την οικογένεια.