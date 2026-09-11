Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία

Στη Νίκαια, τη γενέτειρά του, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένειά του να επιθυμεί το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Στην «γη που τον γέννησε» θα επιστρέψει ο Μαζωνάκης
Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρώην συνήγορος του δημοφιλούς τραγουδιστής, Θεόδωρος Μαντάς στο enikos.gr, ο οποίος ανέφερε ότι η επιθυμία των συγγενών είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να ταφεί στη Νίκαια, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα, ωστόσο, θα ανακοινωθούν από την οικογένεια.