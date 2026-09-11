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Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια, τη γενέτειρά του, με την οικογένειά του να επιθυμεί το τελευταίο «αντίο» στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρώην συνήγορός του τραγουδιστή, Θεόδωρος Μαντάς, ενώ η ακριβής ημερομηνία και ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από τους συγγενείς.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Νίκαια, τη γενέτειρά του, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένειά του επιθυμεί το τελευταίο «αντίο» να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο enikos.gr, ο πρώην συνήγορος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Θεόδωρος Μαντάς. Ανέφερε ότι η επιθυμία των συγγενών είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να ταφεί στη Νίκαια.
  • Η ακριβής ημερομηνία και ώρα, ωστόσο, θα ανακοινωθούν από την οικογένεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Νίκαια, τη γενέτειρά του, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένειά του να επιθυμεί το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρώην συνήγορος του δημοφιλούς τραγουδιστής, Θεόδωρος Μαντάς στο enikos.gr, ο οποίος ανέφερε ότι η επιθυμία των συγγενών είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης να ταφεί στη Νίκαια, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα, ωστόσο, θα ανακοινωθούν από την οικογένεια.

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