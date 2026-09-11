Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση – Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη παραμένει, σε πρώτη φάση, η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.
Η νεκροτομή-νεκροψία, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο τραγουδιστής υπέστη ισχαιμία του μυοκαρδίου, όμως, οι ιατροδικαστές αναζητούν το τι την προκάλεσε.
Για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία στις Αρχές.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί περισσότερο από έναν μήνα για να βγουν τα αποτελέσματα. Ήδη πάντως, έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό θανάτου για να προχωρήσει η διαδικασία της ταφής.
Άρση απορρήτου ζητεί η οικογένεια του – Στο επίκεντρο οι κλήσεις με τους γιατρούς
Η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε νέες νομικές κινήσεις, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ιδιωτικό ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και παντός υπευθύνου.
Με την κίνηση αυτή ζητά να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.
Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν παραλείψεις, λανθασμένοι χειρισμοί ή άλλες ενέργειες που συνδέονται με την κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη.
Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Μαζωνάκη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στην Καρνεάδου για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Στο οπτικό υλικό της ΕΡΤ, φαίνεται το ασθενοφόρο να κινείται με αναμμένη τη σειρήνα στους δρόμους της περιοχής, λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει στο σημείο.
Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4:21, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται ώρα περίπου 4:28, γεγονός που δείχνει ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο περίπου επτά λεπτά αργότερα.
Το πλάνο καταγράφει τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Το ασθενοφόρο στρίβει από την οδό Ηροδότου και εισέρχεται στην οδό Καρνεάδου, με προορισμό το ιδιωτικό ιατρείο. Όπως επισημάνθηκε, το ιατρείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου ολοκληρώνεται η καταγραφή.
Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται η σειρήνα και φαίνεται η ταχύτητα με την οποία κινείται το ασθενοφόρο, προκειμένου να φτάσει στο σημείο και να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Λίγα λεπτά μετά την κλήση, το πλήρωμα έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο και, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ξεκίνησε την προσπάθεια ανάνηψης.
Όπως αναφέρθηκε, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου είχε σπεύσει στο σημείο και μηχανή του ΕΚΑΒ μέσα σε 3,5 λεπτά.
Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση, χωρίς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πληρώματα να γνωρίζουν αρχικά την ταυτότητα του ανθρώπου για τον οποίο είχε γίνει η κλήση.
Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ