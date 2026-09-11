Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση – Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη παραμένει, σε πρώτη φάση, η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απροσδιόριστη παραμένει, σε πρώτη φάση, η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή. Για τον προσδιορισμό της αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
  • Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στην Καρνεάδου, περίπου επτά λεπτά μετά την κλήση, για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απροσδιόριστη παραμένει, σε πρώτη φάση, η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η νεκροτομή-νεκροψία, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο τραγουδιστής υπέστη ισχαιμία του μυοκαρδίου, όμως, οι ιατροδικαστές αναζητούν το τι την προκάλεσε.

Για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία στις Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χρειαστεί περισσότερο από έναν μήνα για να βγουν τα αποτελέσματα. Ήδη πάντως, έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό θανάτου για να προχωρήσει η διαδικασία της ταφής.

Άρση απορρήτου ζητεί η οικογένεια του – Στο επίκεντρο οι κλήσεις με τους γιατρούς

Η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε νέες νομικές κινήσεις, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ιδιωτικό ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

 

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