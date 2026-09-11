Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο για revenge porn και εξύβριση σε βάρος 17χρονης

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Ένας 30χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μιας 17χρονης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρεται να σημειώθηκαν τον Ιούνιο του 2026.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά 17χρονη, σε βάρος της οποίας ο 30χρονος φέρεται να προχώρησε στις συγκεκριμένες πράξεις μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά, οι οποίοι διερεύνησαν την υπόθεση και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του 30χρονου.

Μετά τη σύλληψη του 30χρονου, η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, ενώ τα στοιχεία της δικογραφίας θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.