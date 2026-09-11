Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ποινή μπορεί να επιβληθεί στους 2 γιατρούς για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης – Τι λέει στο enikos.gr ο Θεόδωρος Μαντάς

Την ώρα που οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί του ιατρείου της Καρνεάδου, που συνελήφθησαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, σε βαθμό κακουργήματος, ο πρώην δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Θεόδωρος Μαντάς, αναλύει στο enikos.gr ποια είναι η ποινή με την οποία μπορεί να τιμωρηθεί το ζευγάρι.

Της Ισμήνης Λέντζου

«Η θανατηφόρα έκθεση είναι κακούργημα και επισείει ποινή έως 10 έτη»

Συγκεκριμένα, ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς στάθηκε στη βαρύτητα της συγκεκριμένης κατηγορίας, επισημαίνοντας τις σοβαρές ποινικές συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση καταδίκης καθώς μιλάμε για το άρθρο 306 του ποινικού κώδικα.

Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η θανατηφόρα έκθεση η οποία αποτελεί κακούργημα «επισείει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 10 έτη».

Η κατηγορία αφορά τη διερεύνηση ενδεχόμενων πράξεων ή παραλείψεων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενδέχεται να συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.