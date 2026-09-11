Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι μαθητές επέστρεψαν με χαμόγελα για ένα νέο ξεκίνημα στο σχολείο

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 έφερε χαρά και προσμονή στις σχολικές αυλές της χώρας, με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να συγκεντρώνονται για τον καθιερωμένο αγιασμό. Η ημέρα σηματοδότησε την επιστροφή στα θρανία και την ομαλή μετάβαση από τις διακοπές, ενώ ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, το πρώτο κουδούνι έδωσε ξανά ζωή στις τοπικές κοινωνίες.

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Κοινωνία

Αγιασμός στα σχολεία
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με χαμόγελα, αγκαλιές και τη μοναδική μυρωδιά του «φρεσκοτυπωμένου» βιβλίου, οι σχολικές αυλές ζωντάνεψαν ξανά σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026, για το πρώτο κουδούνι.
  • Ο καθιερωμένος αγιασμός συγκέντρωσε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ οι διευθύνσεις και το διδακτικό προσωπικό υποδέχτηκαν τα παιδιά στις αίθουσες.
  • Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η εικόνα στα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, όπου το πρώτο κουδούνι δίνει ξανά ζωή σε ολόκληρες τις τοπικές κοινωνίες.

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Η ατμόσφαιρα σήμερα (11/9/2026), είχε αυτή τη μοναδική μυρωδιά του «φρεσκοτυπωμένου» βιβλίου, της καθαρής σχολικής τσάντας και της γλυκιάς προσμονής.

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Έπειτα από ένα ανέμελο καλοκαίρι με βουτιές στη θάλασσα και πολύ ελεύθερο χρόνο, οι σχολικές αυλές ζωντάνεψαν ξανά, γεμίζοντας με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών, τις σφιχτές αγκαλιές των φίλων αλλά και τα διστακτικά, αμήχανα χαμόγελα, των μικρών πρωτάρηδων.

Η σημερινή Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, δεν ήταν απλώς η επιστροφή στα θρανία, αλλά η αφετηρία για ένα ταξίδι γεμάτο γνώση, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή.

Ο καθιερωμένος αγιασμός και το πρώτο ζεστό καλωσόρισμα

Η πρώτη ημέρα είχε, όπως πάντα, τον δικό της ιδιαίτερο τελετουργικό χαρακτήρα. Ο καθιερωμένος αγιασμός συγκέντρωσε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς στον προαύλιο χώρο, δίνοντας την ευκαιρία για τις πρώτες ευχές της χρονιάς. Αμέσως μετά, οι διευθύνσεις και το διδακτικό προσωπικό υποδέχτηκαν τα παιδιά στις αίθουσες, προσφέροντας τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες και μοιράζοντας τα σχολικά βιβλία.

Η ημέρα κύλησε ομαλά, με κύριο μέλημα την προσαρμογή και την ομαλή μετάβαση από τους ρυθμούς των διακοπών στην καθημερινότητα. Ειδικά για τα παιδάκια που πέρασαν για πρώτη φορά την πόρτα του Δημοτικού, οι δάσκαλοι φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας και ζεστασιάς, διώχνοντας το άγχος της πρώτης φοράς.

Καθώς η σημερινή ημέρα υποδοχής ολοκληρώνεται, αφήνει πίσω της την υπόσχεση για μια δημιουργική χρονιά.

 

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