Αγιασμός στα σχολεία: Στο 2ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης – Οι selfies και τα «high five» με μαθητές – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα, Παρασκευή (11/9), σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Οι σχολικές αυλές γέμισαν ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα και συγκίνηση, καθώς μαθητές και μαθήτριες επέστρεψαν στα θρανία, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς βρέθηκαν από νωρίς στα σχολεία για την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με ευχές για μια δημιουργική και ομαλή εκπαιδευτική περίοδο, με τους μαθητές να κάνουν το πρώτο τους βήμα για τη νέα σχολική χρονιά μέσα στις τάξεις τους.

Στα Άνω Λιόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Πρωθυπουργός παρέστη στον αγιασμό και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Μετά το τέλος της τελετής, το κλίμα έγινε πιο χαλαρό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πλησιάζει τα παιδιά και να ανταλλάσσει μαζί τους χαιρετισμούς και ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Φυσικά δεν έλειψαν οι selfies.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με μαθητή του σχολείου. Ο Πρωθυπουργός σήκωσε το χέρι του και έκανε «high five» με το παιδί.