Μαγνησία: Έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης – Συναγερμός σε Αστυνομία, Εισαγγελία και Νοσοκομείο Βόλου

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 9χρονο κορίτσι, που φέρεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας Βόλου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των υγειονομικών φορέων.

Σύμφωνα με τα gegonota news, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη εξομολογήθηκε στους γονείς της όσα συνέβησαν. Σοκαρισμένος ο πατέρας της, μετέφερε αμέσως το παιδί στο περιφερειακό Κέντρο Υγείας.

Οι υγειονομικοί ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία και έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της 9χρονης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις από παιδίατρο, γυναικολόγο και παιδοψυχολόγο.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνών, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Βόλου, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου, που υποδείχθηκε ως ύποπτος βάσει της κατάθεσης του πατέρα και των όσων ανέφερε η μικρή.

Όπως αναφέρει ο ταχυδρόμος, παράλληλα, έχουν εντοπιστεί τα πρώτα στοιχεία που ενδεχομένως παραπέμπουν σε κακοποίηση, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, το χρονικό διάστημα που ενδεχομένως τελέσθησαν και τη συχνότητα των πράξεων.

Η 9χρονη παρέμεινε στο νοσοκομείο υπό την παρακολούθηση παιδοψυχολόγου, λαμβάνοντας τη δέουσα ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή της στο οικογενειακό περιβάλλον.