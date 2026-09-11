Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου

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Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, αναμένεται να απολυθεί από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασθέντας για συμμετοχή στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισής του, Βάσως Πανταζή.

Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα έχει ολοκληρώσει έως τότε το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδίκη.

Στην ανακοίνωσή της, η Βάσω Πανταζή κάνει λόγο για «ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας», υποστηρίζοντας ότι το τεκμήριο αθωότητας εξακολουθεί να ισχύει για τον εντολέα της.

Τα πολιτικά σχέδια του καταδικασθέντα για συμμετοχή στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής

Στην ίδια ανακοίνωση, η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη αναφέρεται και στα πολιτικά του σχέδια μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του αναμένεται να γίνουν γνωστές από τον ίδιο μετά την έξοδό του από τις φυλακές.

Όπως γνωστοποιεί η συνήγορός του, ο Ηλίας Κασιδιάρης πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει τις πολιτικές του προθέσεις και να τοποθετηθεί για την επόμενη ημέρα της πολιτικής του πορείας.

Η Βάσω Πανταζή σημειώνει ότι στόχος της συγκεκριμένης συνέντευξης είναι να παρουσιαστούν οι θέσεις του ίδιου του Ηλία Κασιδιάρη και να μην αναπαράγονται, όπως αναφέρει, «ανυπόστατες φήμες» σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Οι καταδίκες του Κασιδιάρη πρωτόδικα και στο Εφετείο

Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2020 σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, τον Μάρτιο του 2026, τον έκρινε εκ νέου ένοχο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και του επέβαλε κάθειρξη 13 ετών, δηλαδή την ίδια βασική ποινή που επιβλήθηκε και στα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου «διευθυντηρίου», με εξαίρεση τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο, στον οποίο επιβλήθηκαν 10 έτη.