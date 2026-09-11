Τραγωδία στην Ελβετία: 5 νεκροί και 40 τραυματίες από την ανατροπή τουριστικού λεωφορείου

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομίας, το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 45 άτομα, προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και ανετράπη το απόγευμα της Πέμπτης μέσα σε ζώνη έργων, στον δρόμο μεταξύ των χωριών Ζους και Τσερνέτς, στο αλπικό καντόνι του Γκράουμπιντεν.

Η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στην περιοχή ήταν γιγαντιαία: 7 ελικόπτερα διάσωσης και 13 πληρώματα ασθενοφόρων ρίχτηκαν στη μάχη για την αεροδιακομιδή και τη μεταφορά των θυμάτων.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας αποτύπωναν τα σωστικά συνεργεία να χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα και ειδικά κοπτικά εργαλεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το αναποδογυρισμένο όχημα.

Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα, αν και βάσει των πρώτων στοιχείων δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα.

Θλίψη

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Oad, το οποίο είχε διοργανώσει την εκδρομή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Είμαστε βαθύτατα σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από το τραγικό δυστύχημα με το λεωφορείο. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους που ενεπλάκησαν και στους οικείους τους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δεσμεύτηκε ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια «πλήρη και διεξοδική έρευνα» για την υπόθεση.

I am deeply shocked and dismayed by today’s tragic accident involving a Dutch coach in Graubünden. At this painful time, my thoughts are with the victims and their loved ones. I offer my sincere condolences to the families of those who lost their lives. I am very grateful for… — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 10, 2026



Τη βαθιά τους θλίψη εξέφρασαν επίσης ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ-Αλέξανδρος, και η βασίλισσα Μάξιμα, δηλώνοντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η καρδιά μας είναι κοντά στους συγγενείς των θυμάτων, σε όλους όσοι ζουν αυτή τη στιγμή με την αγωνία για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, καθώς και στους τραυματίες».

Πηγή: Associated Press