Σοφία Ζαχαράκη: Η περιοδεία της στο Ηράκλειο – Πρώτος σταθμός το 43ο Δημοτικό

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Στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου «Σπύρος Μουστακλής» βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της περιοδείας της στις σχολικές μονάδες της πόλης, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η υπουργός παρέστη στον αγιασμό για τη λειτουργία των νέων Ωνάσειων Σχολείων του Ηρακλείου.

Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Το 43ο Δημοτικό Σχολείο, αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς της σημερινής περιοδείας της υπουργού στο Ηράκλειο.

Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.