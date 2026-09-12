Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Μήνυμα υψηλού συμβολισμού η επίσκεψή του στο ακριτικό νησί

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Καστελλόριζο για τριήμερη παρουσία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 83ης επετείου για την Απελευθέρωση του ακριτικού νησιού.
  • Το πρόγραμμα του περιλάμβανε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το μήνυμα του πρωθυπουργού από το ακριτικό νησί, σε περίοδο τεταμένου κλίματος με την Τουρκία, τονίζοντας τη συνοχή και πως κανένας δεν είναι μόνος του.

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Στο Καστελλόριζο βρίσκεται από χθες Παρασκευή (11/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης παρουσίας του στο ακριτικό νησί για τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου για την Απελευθέρωση.

Έφτασε στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

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Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και κυβερνητικά στελέχη.

Σήμερα Σάββατο 12/09, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στο νησί και στη συνέχεια θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Καστελλόριζου-Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Μήνυμα υψίστης σημασίας από το Καστελόριζο…

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το μήνυμα του πρωθυπουργού από το ακριτικό νησί, σε μία περίοδο που οι σχέσεις με την Τουρκία κινούνται σε «τεταμένο» κλίμα.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews αναμένεται να στείλει ένα μήνυμα συνοχής, να τονίσει επίσης, πως κανένας δεν είναι μόνος του, ακόμη και αν βρίσκεται σε ένα πολύ απομακρυσμένο σημείο της χώρας, όπως είναι το Καστελόριζο.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώνεται την Κυριακή 13/09,  με την ομιλία του στην εκδήλωση για την Απελευθέρωση του Καστελόριζου.

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