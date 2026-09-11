Ρένα Δούρου στη ΔΕΘ: «Προτεραιότητά μας η ευημερία των πολλών» – Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Με την διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε φάση ανασύνταξης, η πρόεδρος του κόμματος, Ρένα Δούρου παρουσίασε σε ομιλία της από το βήμα της ΔΕΘ τις προτάσεις για το εύρος της οικονομικής ζωής του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι είναι «πλήρως κοστολογημένες».

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου εστίασε την ομιλία της σε προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της μείωση της επιβάρυνσης από το κόστος της ενέργειας, την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους για τους ασθενέστερους και την εξασφάλιση στέγης για τους ανθρώπους με τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Η Ρένα Δούρου στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η αντίληψη πως πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία», η ίδια αντέτεινε λέγοντας: «Δεν αμφισβητούμε τη σημασία των αριθμών». «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αντίληψη ότι μια οικονομία μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη όταν οι αριθμοί της ευημερούν και η κοινωνία αγκομαχά», τόνισε.

Μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου πρότεινε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε βασικά αγαθά και αγροεφόδια και τον έλεγχος των τιμών από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Στην ενέργεια, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ και μηχανισμό αποτροπής υπερκερδών, καθώς και την ανάκτηση της πλειοψηφίας σε μία συστημική τράπεζα.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον άξονα της φορολογικής δικαιοσύνης προτείνει δραστική μείωση της φορολογίας των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και μεγαλύτερη συνεισφορά των πολύ υψηλών εισοδημάτων, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, προτείνει για 320.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ.

Δημόσιος χρηματοδοτικός μηχανισμός για ρύθμιση των δανείων

Με ειδική αναφορά στο ιδιωτικό χρέος και το στεγαστικό ζήτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δημιουργία δημόσιου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την απόκτηση και ρύθμιση κόκκινων δανείων, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ και δημιουργία δημόσιου αποθέματος προσιτών κατοικιών.

Για τα δημόσια αγαθά και το εισόδημα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει πρόσθετη χρηματοδότηση περί των 600 εκατ. ευρώ για την Υγεία και 400 εκατ. ευρώ για την Παιδεία. Παράλληλα, προτείνει την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης.

Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και με διασφάλιση της πρώτης κατοικίας

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με αυτήν την επεξεργασία «μπορούν να κινητοποιηθούν έως και 6 δισ. ευρώ πρόσθετων παρεμβάσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, χωρίς υπέρβαση του δείκτη καθαρών δαπανών που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Παράλληλα, η ίδια «τάχθηκε κατά της σχεδιαζόμενης πρόωρης αποπληρωμής περίπου 13 δισ. ευρώ φθηνού διακρατικού χρέους».

«Δεν μπορεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους όταν έχουμε κρίση στέγης, 240 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους, πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τεράστιες ανάγκες σε Υγεία και Παιδεία», τόνισε η Ρένα Δούρου.

Σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή

Επικρίνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «επί επτά χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη ΙΧ εξωτερική πολιτική» σε ένα σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον», η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι πρέπει να πάψει «η πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου» και να μεταβεί στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που όπως τόνισε, άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως πυλώνας ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας.

Παράλληλα, παρουσίασε το Σχέδιο Ειρήνης και Ασφάλειας επτά σημείων για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εξαγωγών όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, τη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, την επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό και την ενίσχυση της οικολογικής ασφάλειας της Μεσογείου.

Στην ομιλία της η Ρένα Δούρου στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα κράτους δικαίου επικρίνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «διαφθορά, σήψη και συγκαλύψεις σκανδάλων». Η ίδια αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ερωτήματα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ στάθηκε στην απαξίωση των θεσμικών αντιβάρων, στις απευθείας αναθέσεις, στην ευνοιοκρατία και στις αμφισβητήσεις της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος»

Θέτοντας στο επίκεντρο την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους η Ρένα Δούρου είπε: «Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία για τους ευάλωτους, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρένα Δούρου παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη δημόσια Παιδεία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τον Πολιτισμό, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την Παιδεία η Ρένα Δούρου επανέλαβε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται το άρθρο 16». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν διορθώνεται ούτε αναμορφώνεται. Καταργείται».

Στην Υγεία, η Ρένα Δούρου υπενθύμισε την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, την πρόσβαση 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα Υγείας και τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσίασε παράλληλα τις σημερινές προτάσεις του κόμματος για αύξηση της χρηματοδότησης της Υγείας στο 7,5% του ΑΕΠ, 15.000 προσλήψεις υγειονομικών, μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, αυξήσεις μισθών και ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Ρένα Δούρου στον Πολιτισμό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τον αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα. «Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Είναι μνήμη, δημοκρατία, παιδεία και κοινωνική συνοχή», τόνισε.

Παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Πολιτισμό, που περιλαμβάνει σημαντική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης με στόχο τον διπλασιασμό της, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάργηση του ΠΔ 85/2022, αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και υπεράσπιση της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αποκέντρωση και ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Η Ρένα Δούρου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη συρρίκνωση των πόρων της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια μεγάλη μεταρρύθμιση αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως εξήγησε, προβλέπει θεσμικά, οικονομικά και επιχειρησιακά ισχυρές Περιφέρειες και Δήμους, με ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και δυνατότητα ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων υπό δημοτική αιγίδα.

Θεσσαλονίκη: «Αν θέλουμε Μητρόπολη των Βαλκανίων, ας αρχίσουμε από τα βασικά»

Ειδική αναφορά έκανε η Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ενός συνολικού σχεδίου για την πόλη. Αναφέρθηκε στο Μετρό και στην ανάγκη επέκτασής του προς το αεροδρόμιο και τη δυτική Θεσσαλονίκη, στο Flyover, στις υποδομές δημόσιας Υγείας, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, στο νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Επίσης, υπενθύμισε την απόδοση των πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Κόδρα στις τοπικές κοινωνίες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο εμβληματικούς δημόσιους χώρους που αποδόθηκαν στους πολίτες για πράσινο, αναψυχή και πολιτισμό.

Για τη ΔΕΘ τόνισε ότι «το μέλλον της δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην της Θεσσαλονίκης», σημειώνοντας ότι οι αντιδράσεις της κοινωνίας, των κινημάτων και των φορέων της πόλης ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει από τον αρχικό σχεδιασμό της ανάπλασης.

Η Ρένα Δούρου κατέθεσε παράλληλα την πρόταση να ανοίξει η συζήτηση για μητροπολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης, «ώστε οι συγκοινωνίες, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, οι ελεύθεροι χώροι και οι μεγάλες υποδομές να σχεδιάζονται ενιαία για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για ‘Μητρόπολη των Βαλκανίων’, ας αρχίσουμε από τα βασικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ξεχωριστή αναφορά στον πρόεδρο της ΕΔΑ, Γιάννη Πασαλίδη

Με αφορμή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η Ρένα Δούρου έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Πασαλίδη, τον άνθρωπο που, όπως σημείωσε, κατάφερε ως πρόεδρος της ΕΔΑ στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια να ενώσει διάσπαρτες δυνάμεις της Αριστεράς και να συμβάλει ώστε η ΕΔΑ να αναδειχθεί λίγα χρόνια αργότερα σε αξιωματική αντιπολίτευση.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά «εύκολες αναλογίες» με το σήμερα, στάθηκε όμως σε μία παρακαταθήκη που χαρακτήρισε επίκαιρη: «Η δύναμη της Αριστεράς δεν βρίσκεται στην περιχαράκωση αλλά στη δυνατότητά της να συνθέτει, να ενώνει».

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ως «ιστορική ευθύνη» τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και των προοδευτικών πολιτών. «Όχι με μυστικές συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες. Όχι με τεχνητές συγκολλήσεις. Αλλά με προγραμματικές συγκλίσεις πάνω σε ένα καθαρό σχέδιο για την κοινωνία, από την κοινωνία», τόνισε η Ρένα Δούρου. «Οι ίδιοι οι πολίτες μάς ζητούν να τα βρούμε. Η Αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία», υπογράμμισε η Ρένα Δουρου.

«Είμαστε εδώ. Και έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε»

Κλείνοντας την ομιλία της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «σήμερα γίνεται πολλή και σοβαρή δουλειά στο κόμμα, στις οργανώσεις, στους τομείς, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στην Ευρωομάδα».

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Λέμε όμως κάτι που σήμερα μπορούμε να το πούμε με μεγαλύτερη σιγουριά: στεκόμαστε ξανά στα πόδια μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και ξέρουμε για ποια Ελλάδα αγωνιζόμαστε», τόνισε. Η ίδια θέλησε να στείλει το εξής μήνυμα: «Είμαστε εδώ. Και έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Σταθερά. Καθαρά. Αριστερά».